Ezer papírból bújt ki a hattyú

– A fénymásolópapír a legjobb alapanyag a hajtogatáshoz – mondja Farkas Ildikó. A háromgyermekes zákányszéki családanya huszonöt, papírból hajtogatott alkotásából nyílt kiállítás pénteken az algyői könyvtárban.



– Már kiskoromban érdekelt a papírhajtogatás. Ha vendégségbe mentünk, általában egy saját magam hajtogatta szegfűt vittem ajándékba, amit papír zsebkendőből vagy szalvétából készítettem. Aztán ez a kis hobbim a harmadik gyermekem születéséig háttérbe szorult – mondta Ildikó.



Legkisebb gyermeke születése után azonban úgy érezte, az anyai feladatok ellátása mellől még hiányzik valami az életéből. – Négy éve a legidősebb fiam már origamizott. Kértem tőle egy hattyút, de szerencsére nem csinálta meg. Végül én készítettem el, közel ezer darab papírból készült a csőrében fonott kosarat és benne papírvirágokat tartó madár. Két hónapig dolgoztam rajta, napi négy-öt órát – magyarázta a papírhajtogató művész. Kiállításaira mindig megpróbál valami újat is becsempészni, ami most a könyvszobrászat.



– A könyv minden lapját meg kell darabolni, és végül kialakul belőle egy állatforma vagy portré. Legutóbb Elvis Presley és Michael Jackson portréját készítettem el így. Persze szem is kell hozzá, hogy a könyvben meglássa valaki az arcot – mondta Farkas Ildikó. Kiállítása február 3-áig tekinthető meg ingyenesen az algyői könyvtárban.