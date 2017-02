Ezer tó vidéke lett Szeged és környéke

A havat nem takarították el a sziksóstói Kikirics utcából: a rossz minőségű útról a hólé a házakhoz folyik be. Lengyel István szerint 1954 óta nem újították fel komolyabban az utat. Fotó: Karnok Csaba

– A bordányi Vörös Munkás Téesz csinálta meg még 1954-ben ezt az utcát. Azóta se nyúlt hozzá senki komolyabban – mondta a Sziksóstón 1951 óta élő Lengyel István. A férfi ismerőseivel a Kikirics utcában lévő vegyesbolt előtt beszélgetett, amelynek udvarára a homokos-kavicsos utcáról a hirtelen felmelegedés miatt befolyt a megolvadt hólé.

Szegeden és környékén hatalmas kiterjedésű tavak jöttek létre az olvadás miatt: a talaj tizenöt centi mélyen befagyott, így nem képes felszívni a vizet.A Szegedi Magaslégköri Obszervatórium tájékoztatása szerint a hétvégén már a talaj is felmelegszik, és a megolvadt hó elszivárog majd. Egyelőre a szegedi panelházak közötti zöld területek sem bírták magukba szívni a hólét. A Gáz utca–Ág utca–Csongrádi sugárút közötti játszótér és az itt kijelölt kutyafuttató is víz alá került.– Bogi már 14 éves, naponta ötször kell levinnem sétáltatni. Most csak a járdán tudunk közlekedni, nem engedhetem el, mert elsüllyedne a vízben – mondta Gál Ferencné Jutka. Kutya és gazdája alig győzte kikerülni a belvízre emlékeztető alkalmi tavakat. – Anélkül is elég piszkos lesz, hogy beengedném a kutyafuttatóra, mindig meg kell törölgetnem a séták után. Kipróbáltam már a kutyacipőt is, hogy legalább a mancsa ne legyen vizes, de nem nagyon szereti viselni – mondta Gál Ferencné.– A bankautomatához indultam, ott szoktam átmenni az épülettel szemben, de most inkább áttérek a másik oldalra a művelődési központnál – lépdelt a csongrádi főutcán Mikó Zsuzsa tegnap délelőtt. A park sétányait ekkor még jég borította, egyelőre elkerülték a helyiek. A járdán itt-ott hatalmas pocsolyák nehezítették a közlekedést, de az utca Tisza felőli oldala tökéletesen járható volt.A városközpontban tettünk egy sétát, ott nem láttunk problémás helyszíneket. Hódmezővásárhely belvárosában a belvárosi katolikus templom mögötti kis tér és utca úszott, az egész járdán állt a víz. Ezenkívül főleg a bicikliutakon és az úttesten alakultak ki tavak, a járdákon nem.Makón a várost járva kevés helyen láttunk felgyülemlett csapadékot. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy jól működnek a vízelvezető árkok, csatornák.