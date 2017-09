Ezerarcú hétvégével kezd a színház

Szeptember 29-én a Ványabácsit mutatják be a kisszínházban, másnap a 30 éves jubileumát ünneplő Szegedi Kortárs Balett adja elő Gluck Don Juanját és Vivaldi A négy évszakjára alkotott Feminizmát. A Szent Gellért Fesztivál keretében pedig október 1-jén Ezerarcú Muzsika címmel ad jótékonysági koncertet többek közt Sebestyén Márta, Homonnay Zsolt és Janza Kata – a bevételt a Korábban Érkeztem Alapítvány a koraszülöttek javára fordítja.



Bodolay Géza rendezésében a Ványabácsi nem lesz se unalmas, se ványadt, utalt vissza Sorbán Csaba Hofi Géza ismert paródiájára. Ezt a többi szereplő, Pataki Ferenc, Jakab Tamás és Molnár Erika is megerősítette – többet a szeptember 26-i közönségtalálkozón árulnak el a Somogyi-könyvtárban. A balett szeptember 30-i bemutatója kiemelt szerepet kap: a jubileumi évadot díszelőadással nyitják meg, árulta el Juronics Tamás művészeti vezető és a darab koreográfusa.



Az egyetemmel közösen ismét megrendezik a Színházi Nyílt Napot október 5-én – az egyetemistáknak és középiskolásoknak is szóló programsorozatot Keszég László főrendező és Gyenge Zoltán, a bölcsészkar dékánja nyitja meg. A nap folyamán a János vitéz nyilvános próbáit lehet megtekinteni, Keszég László helyzetgyakorlatot tart, kulisszák mögé és műhelyekbe leshetnek be a látogatók. Este a Ványabácsit és a Vissza a feladónak című előadást láthatják.



Az első gyerekdarabot, a János vitézt október 17-én mutatják be a nagyszínházban – Kacsóh Pongrác daljátékába Toronykőy Attila rendező visszalopott több Petőfi-féle kalandot a gyerekek kedvéért. A virtuális világból kivetített csodák között Iluskát Horák Renáta, Kukorica Jancsit pedig Szélpál Szilveszter alakítja az egyik szereposztásban, a másikban Ferenczy Orsolya és Turpinszky Gippert Béla lép fel. A Függöny előtt sorozat első vendége a színház egyik új örökös tagja, Molnár Zsuzsa díszlet- és jelmeztervező lesz október 19-én a kisszínházban.



Malek Andrea és Malek Miklós jótékonysági koncertjének ad otthont a színház november 2-án – a pszichiátriai klinika vezetője, Kálmán János elmondta, hogy a betegeik gyógyulásához fontos sportpálya építésére gyűjtenek.