Ezrek majálisoztak programok és árnyék nélkül: az Etelka soron és a Zápor-tónál is szórakozással ünnepeltek a szegediek

Felvonulás helyett körbe-körbe lehetett haladni az idei majálison, amit az Etelka sori sportpályán rendeztek meg programok és fellépők nélkül. A hangos zenét a vurstlisok szolgáltatták, mindenhonnan más muzsika üvöltött. De a zaj és az árnyék majdnem teljes hiánya sem szegte kedvét több ezer szegedinek és környékbelinek, hogy a 30 fokos hőségben kilátogasson az idén ötnapos majálisra.A hétéves Pálinkó József óriásbuborékot próbált készíteni, majd a kemény feladat után elmondta, hogy neki legjobban a hullámvasút tetszett, amin már három kört is ment. A dodzsemet és az extrém hintát is kipróbálta. Kevésbé tűnt lelkesnek a kisfiú édesanyja, aki szerint a Liget alkalmasabb a majálisra. – Nem tetszik az itteni elrendezés sem, túl zsúfolt, kevés a tér, így a kis tömeg is nagynak tűnik – mondta Bartucz Heni, aki kisfiával hétfőn és kedden is kiment az Etelka sorra. A két nap alatt 10-12 ezer forintot költöttek.Néhány ezrest otthagyott az egyik lacikonyhásnál Csaba és Móni is, akik a saslikot kívánták meg. – Már nagyon régen ettünk. Finom, első osztályú – hangzott az ítélet.Sokkal barátságosabb környezet és főleg sokkal több árnyék várta a szegedi majális másik helyszínén, a töltés tövében, a Zápor-tónál a látogatókat. Az egyik fa árnyékában igazi május elseji hangulatot idézve két pléden piknikezett Lukács Tünde párjával, Tamással, kislányával, Boglárkával és a nagymamával. A hűtőtáskát pedig aprócska, de annál harciasabb kutyájuk, Bambi őrizte.– Hétfő este próbálkoztunk az Etelka sorral is, de a szúnyogok és a nagy lárma győztek, eljöttünk. Itt lakunk a Szilléri soron, ebédelni jöttünk le. Sült kolbász kenyérrel és rántott hús volt a menü – mutatta az egyik szép szelet hús maradékát Tünde.Lejjebb a tó partján a Gazsó család feje egy doboz Arany Ászokkal hűtötte magát, amit 400 forintért árultak a tó menti majálison. Ők is jártak már a másik helyszínen is. A gyerekek, Ákos és Ármin azt jobban élvezték a játékok miatt. – Igazából egyik sem tetszik, mert itt semmi nincs, csak méregdrága sör. Ez a helyszín annyival jobb, hogy több az árnyék – tette hozzá a családfő.Itt egyébként színpadi programok is voltak, délelőtt gyerekkoncertekkel szórakoztatták a közönséget, délután a Sub Bass Monster adott koncertet, majd az Útközband utcabálja zárta a napot.