Ezren figyelik a szegedi utasokat - A forgalomszámlálás után módosulhat a menetrend

Mindenkit megszámolnak, aki fel- vagy leszáll. Fotó: Frank Yvette

Háromévente kell teljes városi utasszámlálást végeznie a tömegközlekedési járatokon az SZKT-nak a DAKK-kal közösen a várossal kötött szolgáltatási szerződés szerint. Erre mindig egy áprilisi vagy októberi szerdát és szombatot jelölnek ki, amikor a mérésbe „nem zavar be" egy-egy ünnep vagy oktatási szünet. Legutóbb 2015 októberében végeztek utasszámlálást, amelynek az a célja, hogy kiderüljön, melyik vonalon van szükség valamilyen módosításra – tudtuk meg Majó-Petri Zoltántól, az SZKT igazgatójától.Idén április 14-én és 18-án tartják a nagy szegedi forgalomszámlálást, üzemkezdettől üzemzárásig minden aznap forgalomban részt vevő buszon, villamoson és trolin. A járművek ajtajaival szemben vagy mellett egy-egy számlálóbiztos ül majd, kis kitűzővel a ruháján, akinek az a dolga, hogy egy adatlapba megállónként beírja a fel- és leszálló utasok számát.A számlálásban 1000 ember – főként diák – vesz majd részt, akik 4, 6, 8 és 12 órás műszakot is vállalhattak, óránként bruttó 850–1000 forintért. Az utasszámlálás költsége a két cégnél közel 20 millió forint, amely magában foglalja az adatfelvételt, a feldolgozást és az elemzést is. Ezt a költséget a két cégnek kell finanszíroznia.– 2015 őszen napi 167 ezer fel- vagy leszálló utast számoltunk a szegedi járműveken, amelyből 50-50 ezer volt a villamossal és trolival, 67 ezer pedig a busszal utazó – mondta el az SZKT vezetője, aki arra számít, a városi bringázás elterjedése, a gyaloglás népszerűsége és az autóhasználat miatt összességében kevesebb utast számolnak majd. Az elemzésnél a kihasználtsági, zsúfoltsági adatok, járműkeresztmetszetek alapján állítanak majd össze naprakész javaslatot a közlekedési cégek a járatok útvonalának, követési idejének vagy éppen a járművek méretének módosítására.Az elemzésnek leghamarabb május végére lesznek eredményei, amelyet ezután a tömegközeledést fizető önkormányzat szakbizottságai is megvitatnak, majd a közgyűlés dönt róla. Az új adatok alapján a menetrend változására leghamarabb ősszel lehet számítani.