Ezüstlakodalomtól az aranylakodalomig: József és Etelka 64 éve fogadott örök hűséget

A házassági esküt tett házaspárok:



Molnár Zoltán és Papp Márta 26 éve

Ikatiy József és Kiss Irén 30 éve

Sándor Csaba és Bellér Tünde 30 éve

Bodó Péter és Buza Mária 40 éve

Szabó István és Lévai Borbála 45 éve

Magyar József és Bellér Etelka 64 éve házasodtak össze.

11 éve rendezte meg először a Tiszaszigetért Baráti Társaság az Ezüstlakodalomtól az Aranylakodalomig hagyományápoló rendezvényét. Akkor tagjaik kérésére ültek össze egy vacsorára, majd jött az ötlet, hogy a jubiláló házaspárokat köszöntsék. - Alaptevékenységük a hagyományápolás, közösségfejlesztés ezért is fontos hagyományaink megőrzése. Ma már nem rendeznek a településen hagyományos 2-300 fős sátoros lagzikat, ezt a szokást szeretnénk feleleveníteni - magyarázta Csányi Gizella az egyesület elnöke. Elsősorban az egyesület tagjait ünnepli ilyenkor ám ők hívhatnak vendégeket is, így a közel kétszázan mulattak együtt.Az asszonyok péntek hajnalban 22 tyúkot kopasztottak a hagyományos tyúkhúsleveshez. A lagzi előtti héten sütötték a süteményt, régi szokásoknak megfelelően tortákat is hoztak.Kökény Lászlóné Anikó is részt vett a készülődésben, a tyúkok nyakát ő vágta el. Mesélte korábban a lakodalmakra készülődés több hetes volt, most szűkítették ezt kicsit, de vasárnap egy morzsapartira még összejönnek.A jubileumi rendezvény templomi misével kezdődött, ahol megáldották azt a hat párt akik évfordulót ünnepelnek az idén. Köztük Magyar Józsefet és Bellér Etelkát, ők 64 évvel ezelőtt augusztusban házasodtak össze. A 95 éves Józsi bácsi Szerbiából települt Tiszaszigetre 1944-ben, hat év múlva ismerkedett meg a nála 14 évvel fiatalabb Etelkával. - A hosszú élet és házasság titka, a hűség, a kitartás és a becsületesség egymás iránt - fogalmazott Etelka néni. Hozzátette, sok betegség nehezítette életüket, de mindig kitartottak egymás mellett. Mindketten igen aktívak még, József minden nap utolsó betűig kiolvassa napilapunkat emellett lelkes rejtvényfejtő, felesége pedig szeret a ház körül tevékenykedni.A templomi szertartást követően a vendégsereg a csanyteleki Unicum Band zenéjére átvonult a lakodalmas sátorba, ahol köszöntötték a jubiláló házaspárokat. Ferenczi Ferenc polgármester elmondta, fontos számukra minden olyan kezdeményezés, hagyomány, mely a falu közösségét építi és az itt élő embereket büszkeséggel töltheti el.