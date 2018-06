Ezúttal mindent rendben talált a kormányhivatal a zajrendelet kapcsán

A módosított rendelet nem július elsején, hanem augusztus 15-én lépne hatályba, amennyiben pénteken a közgyűlés is elfogadja azt, így a kormányhivatal álláspontja szerint is elegendő idő áll rendelkezésre a jogszabály alkalmazására való felkészülésre. A testület támogatta az előterjesztést. Szintén a közgyűlés elé kerülhet több utca átnevezése. Szeged külterületén létrejöhet a Szalakóta tanya, mivel a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi bemutatóhelyet és kutatószállást létesítene. A testület tagjai javasolják a tápéi Unka utca elnevezését, mert a területen korábban nagy számban éltek a vöröshasú unka békák, a városrész külterületén pedig Malajdok köznek hívhatják mostantól a területet. Szőregen a vasútállomás melletti utcánál folytatódhat a Vaspálya utca, valamint külön elnevezést kaphat a Sipos Erdei iskola tanya is.