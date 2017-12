Ezúttal új perspektívából mutatja meg Szegedet a Szeged Timelapse egyik alkotója - videó

- A nézőknek ez még most is egy különleges, exkluzív tartalom. Számunkra is újdonság volt, és csak sima "tesztelésből" alakult ki a végeredmény - kezdte Guba Gergő, a két nagy sikerű Szeged Timelapse videó egyik alkotója újabb projektjükről. A filmszerű drónvideó karácsony alkalmából a delmagyar.hu-n debütál.