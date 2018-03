Fából készült termékeket készítenek, amivel a települést díszítik: padot és virágládát is gyártanak Öttömösön

Három éve működik az a kis fűrészüzem, amelyet az öttömösi önkormányzat a közfoglalkoztatási programban helyi sajátosságként üzemeltet.– Volt egy olyan elképzelésem, hogy fából készült dűlőút táblákat helyezünk ki, amelyek segítenék a mentők, tűzoltók tájékozódását. Innen ered a műhely ötlete – magyarázta Dobó István , Öttömös polgármestere. A táblák már rég elkészültek akácfából, de az utak elnevezése még folyamatban van, így nem helyeztük még ki azokat – tette hozzá.Ezután folyamatosan jöttek az ötletek, mindig szükség volt valamire. A piactérre kértek az árusok asztalokat, majd a temetőbe helyeztek ki padokat. Ezeket jó minőségű fenyőből gyártották le. Jelenleg virág- és dekorládákat készítenek, nemrégiben pedig ételhordótartó ládákat barkácsoltak. – A tanyagondnok amikor kiviszi az ebédet az időseknek, régen a kerítésre akasztotta azt fel, most csináltunk fedeles tárolódobozokat, akácoszlopra kihelyeztük, és így kerül a házakhoz az étel – mesélte a polgármester.A közfoglalkoztatottak munkaidőben dolgoznak mindennap nyolctól négyig, gyakorlott embereket választottak, akiknek kisgépkezelői vizsgát kellett letenniük. Bertalan Dezső már a program kezdetétől részt vesz benne, mint mondja, régi álma vált valóra, asztalosnak készült, ám nem fejezte be az iskolát, így nagyon örül ennek a lehetőségnek. – Korábban segédmunkásként dolgoztam, de otthon is mindig barkácsoltam, így nem okoz gondot a fával való munka – magyarázza Dezső, miközben kollégái méretre vágják a dobozokat.Az eszközparkjuk is folyamatosan bővült, minden évben szereztek be újabb gépeket a gyártáshoz. Jelenleg két különálló helyiségben zajlik a munka. Az egyikben az előkészítést, méretre vágást és összerakást, míg a másikban a csiszolást végzik a közfoglalkoztatottak.A tervek szerint még ebben az évben átköltöznek egy nagyobb épültbe, ennek a megvásárlása folyamatban van, erre 2 millió forint pályázati támogatást kaptak. Valószínűleg önerőt is kell hozzá biztosítania az önkormányzatnak, ám hamarosan még jobb körülmények között folytatódhat a munka az öttömösi fűrészüzemben.