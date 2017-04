Fafül a tányéron, vájt fül a klubban

Érdemes naponta ránézni az étterem honlapjára, ahol a séf aktuális ajánlata mellett az európai ízekhez szokott vendégek számára izgalmasabbnál izgalmasabb egytálételek, főételek sorakoznak a fafülgomba-salátától a kung pao csirkén át a tavaszi tekercsig. Akinek nincs rá ideje, annak a belváros szívében található étterembe elég csak virtuálisan ellátogatnia, hogy a baráti áron kínált fogások a tányérjára kerüljenek, mivel interneten és telefonon is házhoz rendelhetjük a finomságokat.Innen nem messze, busszal, villamossal és autóval is jól megközelíthető helyen találjuk Szeged egyik viszonylag új vendéglátó- és szórakozóhelyét, a Cool Clubot, ahol szinte minden másnap éjszakába nyúló koncerteket élvezhet a közönség egy-két jó sört elkortyolgatva. A pénztárcabarát árak mellett a klub mellett szól kellemes hangulata és jó megközelíthetősége is. Kiváló helyszíne szülinapi buliknak, egyetemi évfolyampartiknak, más egyetemi rendezvényeknek, lány- és legénybúcsúknak, amelyre szívesen bérbe adják a helyet – teljesen ingyen.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, amely rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.