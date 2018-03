Fagy nem lesz, de esős húsvétra készülhetünk

– Fagy nem lesz, az már biztos – kezdte Pernyész László , a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium meteorológusa, majd kevésbé jó hírekkel folytatta a következő napokra vonatkozó előrejelzést.– Nem fog ránk szakadni az ég, de esőre, záporra mindennap számítanunk kell. Viszont napról napra emelkedik a hőmérséklet, pénteken 15, szombaton 20 fok körüli csúcs várható. Hétfőn viszont lehűl a levegő, de fagyni már akkor sem fog, télikabátra nem lesz szükség a locsolkodáshoz – magyarázta a meteorológus.Az időszak nagy részében erősen felhős vagy borult lesz az ég, és gyakran várható eső, zápor, szórványosan zivatar is kialakulhat. Jelentős mennyiségű csapadék, legalább napi 5 milliméter, az ország területének 90 százalékán valószínű.: Auguszta, Augusztina, Baracs, Barancs, Bercel, Bertold, Bertolda, Cirill, Dioméd, Gerle, Jónás, Kirill, Lestár.– Hunyadi Mátyást magyar királlyá koronázzák.– Pálffy Miklós gróf, országbíró huszárjai és Adolf von Schwarzenberg herceg császári katonái visszafoglalják Győrt a törököktől.– Megalakul a MASZOVLET (Magyar-Szovjet Légiforgalmi Rt), a mai MALÉV elődje.1973 – Az utolsó amerikai katona is elhagyja Vietnámot.2004 – A NATO hét új tagországgal bővül: Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia.2011 – Szegeden befejeződik a Krausz-ház tatarozása.– Theresa May brit miniszterelnök elküldi a kilépési szándéknyilatkozatot Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, és a lisszaboni szerződés 50. cikkelyének aktiválásával hivatalosan is elindítja a Brexitet, a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamatot.– John Tyler az Amerikai Egyesült Államok 10. elnöke, hivatalban 1841–1845-ig († 1862)1885 – Kosztolányi Dezső magyar író, költő, műfordító, újságíró († 1936)1905 – Rejtő Jenő („P. Howard") magyar író († 1943)– Vangelis (Vangélisz Papathanaszíu) világszerte ismert görög zeneszerző– Dianne Kay amerikai színésznő– Postásy Júlia magyar énekesnő– Király Viktor amerikai származású magyar énekes a 4. Megasztár győztese1986 – Zimány Linda modell, műsorvezető1987 – Varga Dénes olimpiai és világbajnok magyar vízilabdázó– Dankó Pista hegedűs, nótaszerző (* 1858)