Fajtársai sem érdeklik a másfél éves gácsért - házi kedvencként él Repce

Csokornyakkendővel csinosította ki érkezésünkre házi kedvencét gazdája, Garda Kata. Fotó: Kuklis István

– Nagyon tud pózolni, nem szégyenlős – mondta Garda Kata, Repce, a másfél éves gácsér gazdája. A fehér kacsa egy pillanatra sem tágított Kata mellől. – Főleg akkor jelentem neki a biztonságot, ha idegen helyen vagyunk – tette hozzá. Repce, a kacsa egy Mórahalom és Ásotthalom közti tanyán él boldogságban gazdájával, aki kutyakozmetikát és kutyapanziót üzemeltet.Kata kislányként már felnevelt egy kacsát. – Már akkor tudtam, milyen jó fejek.

TUDTA?

A házi kacsa a récefélék családjába tartozó baromfi, a tőkés réce alfaja, háziasított változata. Többnyire fehér színben tenyésztik, de egyes vidékeken – különösen ott, ahol vadon élő őseivel könnyen kereszteződhet – „vad" színezetű példányokat is találunk. Húsa, mája, zsírja, tepertője finom falat, de tojását – amelynek szárazanyag- és zsírtartalma lényegesen nagyobb a tyúktojásénál – csak alaposan megfőzve fogyasszuk, mert paratífusszal fertőzött lehet. Fosztott tollával párnát töltenek. 2004 óta a magyar kacsa a védett háziállataink közé tartozik.

Az egyik barátommal pont erről beszélgettünk, így tavaly tavasszal a mórahalmi vásárról meglepett két kiskacsával. Amikor megkérdeztem tőlük, melyikük jönne velem szívesebben, Repce rám nézett a kettő közül – mesélte Kata.A kacsa sárga színe miatt kapta a nevét, bár ma már csak a csőre emlékeztet pelyhes kiskacsakorára. Repce már a hazaúton kimászott a dobozból, felült a kocsi ülésére, és onnan nézelődött kíváncsian. Így várta, hogy induljunk. Repce korábban a házőrzőkkel is nagy barátságban volt, de egy majdnem tragédiával végződő eset pontot tett a kutyák és Repce barátságának végére. – Van, amelyikük jobban szeretné megkopasztva látni – fogalmazott Kata.– Amióta megtépték, nem haverkodnak. A kutyatámadás óta az emberekkel sem barátkozik úgy, mint korábban. Ha nem tetszik neki valaki, odakap – magyarázta Kata. Repce, a házi kedvencként élő kacsa fajtársaival sem barátkozik. – Az átlagos kacsaéletet élő kacsáimmal se haverkodik. Jött velem, átmentünk, de nem érdekelte a többi kacsa. Szívesebben kertészkedik velem, a kövirózsát szereti kiszedni és megenni – mesélt kedvencéről gazdája.A gácsérnak kedden a melegben gyomlálni éppen nem volt kedve, gazdája közelsége mellett inkább az árnyékot kereste, és kutyaként lihegett. A kis kacsaúsztatóját sem kedveli már – kinőtte. A majdnem kutyaként élő Repce a házba is bejáratos, de nem szobatiszta, ezért a látogatás csak rövid ideig engedélyezett számára.Kedvence a baromfitáp, a búza és a kukorica, de a kis csigát is elropogtatja, ha gazdája összeszedi, és odaadja neki. Fiatalabb korában a légy, szöcske után is rohangált, de ma már kicsit hájasabban meg se próbálja.