Fák dőltek, ágak szakadtak a viharban

Vihar után. Olvasói fotó

Szupercella csapott le szerda délután Csongrád megye nagy részére, a szegedi Bajai úton rekordmennyiségű, 46 milliméter csapadék hullott a hidegfront miatt kialakult zivatarcellából. A vihar miatt a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szegedi főügyeletére este tizenegyig összesen ötvenöt segélyhívás futott be. Megyeszerte fák dőltek ki, faágak hasadtak az úttestre és az épületekre.Szegeden és környékén tombolt legerősebben a vihar, csak ebből a térségből harminc lakossági bejelentés érkezett. Hódmezővásárhelyen nyolc, Algyőn hét helyszínre riasztották az egységeket. A megye hivatásos és önkéntes tűzoltói egész éjjel dolgoztak a viharkárok felszámolásán. Folyamatosan érkeztek a bejelentések.Sok helyen a forgalmat akadályozták a kidőlt fák. A 47-es főúton több helyen kerülgetniük kellett az autósoknak a lehasadt ágakat. Makón egy étterem tetejére dőlt egy nagy méretű nyárfa, Bakson pedig egy lakóház tetőszerkezetét bontotta meg a viharos erejű szél.

Szegeden a Petőfi Sándor sugárúton egy tizenöt méter magas fa dőlt rá a villanyoszlopra, a Palánkai utcában egy fenyőfa gyökerestül kifordult a földből, megrongálva egy melléképületet is. A megyében a villanyvezetékeket is megrongálták a leszakadt ágak, az áramellátás is akadozott.