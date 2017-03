Faljuk a sört a víztorony mellett

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Az étteremben mindenki megtalálja a számítását. Nagyétkűeknek ajánlott a Kakas-tál: két személyre falusi pulykamelltekerccsel, roston tarjával, csípős csirkemellcsíkokkal, velőrózsákkal, grillezett házi sajttal, párolt rizzsel és sült burgonyával. Igény szerint 20, 30 vagy 40 fős termeikben családi és vállalati rendezvényekre várják a vendégeket. „Ön a vendégeit hozza, mi adjuk hozzá az ételt és az italt!" – szól a Kiskakas szlogenje.„...harapok egyet a lángosba, a Szent István téren a városba" – ez pedig már a Szent István téri Sörfaló reklámszlogenje. A leánykori nevén Dreher söröző is megújulva várja a szomjas és éhes vendégeket a víztorony közelében. A kocsma mellett lángosozó is nyílt, az ételek a teraszon is elfogyaszthatók. A konyában gyorsételek, frissensültek, lepények, hamburgerek, gyrosok is készülnek.Mindkét helyet megtalálja a Frappéban, ami rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.