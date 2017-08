Faragó Klára vezeti öt évig a Deák-gimnáziumot

Hivatalosan is lezárult a szegedi Deák Ferenc Gimnázium igazgatói pályázata. Az iskola vezetéséért zajló verseny lassan másfél éve beszédtéma a városban, az összes intézmény közül ugyanis itt kísérte a legnagyobb érdeklődés a fejleményeket.



Mint arról többször beszámoltunk, 2016-ban ez volt az egyetlen iskola, ahol három pályázó is indult: az akkori igazgató Kis Gábor mellett Gáspár Róbert ott tanító angol szakos tanár, illetve az akkor még a Kisteleki Tankerület igazgatójaként dolgozó Faragó Klára is intézményvezető szeretett volna lenni.



A külsős pályázó, Faragó Klára elképzeléseit akkor a nevelőtestület 76 tagjából mindössze hárman támogatták, személyét pedig csak egy alkalmazott.



Az akkori igazgató támogatottsága nagyjából 50 százalékos volt, a döntő többség Gáspár Róbert pályázatát tartotta a legjobbnak. Végül Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter egyikük pályázatát sem találta megfelelőnek, augusztusban viszont – jóval a kinevezési határidő lejárta után – egy évre Faragó Klárának adott igazgatói megbízást.



Idén tavasszal tehát újraindult a küzdelem, és mindhárom jelölt ismét beadta pályázatát. Egyévnyi iskolavezetést követően Faragó Klára már jóval elfogadottabbá vált az intézményben: programját 21-en, személyét 32-en támogatták.



Bár pályázatával kapcsolatban a legtöbb munkaközösség úgy fogalmazott, hogy abban a konkrétumok hiányosak, és a leírtak csak részben megvalósíthatók, személyére most már többen voksoltak, mint a korábbi igazgató Kis Gáborra.



Gáspár Róbert azonban továbbra is magasan a legelfogadhatóbb jelöltnek bizonyult: programját 58-an, személyét 59-en támogatták. A Deák Ferenc Gimnázium vezetésére az emberierőforrás-miniszter azonban júliusban végül Faragó Klárának adott megbízást, immár 5 évre.



Több mint egy hete keressük az új igazgatót, hogy beszéljen az elmúlt egy év tapasztalatairól és az iskolával kapcsolatos terveiről, de elfoglaltságaira hivatkozva többször elodázta a beszélgetést, csütörtök óta pedig már fel sem vette a telefont.



Pályázatában egyébként többek között az szerepel, hogy a speciális német orientáció jövőképét indokolt újragondolni, emellett racionalizálná az órarendet, és szeretné beindítani a Határtalanul! programot az intézményben.