Farkas: Nekünk kell példát mutatnunk a nyugatnak - galériák

– Az a céljuk egyes erőknek, hogy nemzetileg és vallásilag megosztott Európát hozzanak létre, és elmossák a határokat – mondta Farkas Sándor fideszes országgyűlési képviselő az augusztus 20-i ünnepségen Ópusztaszeren.A politikus azt mondta, hogy meg kell védenünk önálló államiságunkat, ahogy azt Szent István is tette. Nem engedhetjük – hangoztatta –, hogy mások miatt saját szokásainkról és vallásunkról mondjunk le. Szerinte ma nem követhetjük a nyugat példáját, ahogyan államalapítónk tette – inkább nekünk kell példával járnunk más nemzetek előtt.Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés törvényhozásért felelős alelnöke azt mondta, Szent Istvánnak egyértelmű volt, hogy a keresztény Európához kell tartoznunk, de ma sokak szerint a keresztény és nemzeti értékek már nem jelentenek semmit Európában. Ezt a magyar kormány másképp gondolja.Az ünnepségen adta át Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke Csongrád megye legrangosabb elismeréseit. Alkotói díjban részesült a szegedi Király-König Péter Zeneiskola, Balogh Árpád vásárhelyi borász és a mórahalmi Karitász-csoport.Csongrád megye közigazgatásáért díjat vehetett át Korsós Ágnes vásárhelyi címzetes főjegyző, Csányiné Bakró-Nagy Veronika szentesi aljegyző, Lukácsné Csurgó Csilla, a szegvári polgármesteri hivatal munkatársa és Majoros Imre, a ruzsai önkormányzat közszolgálati tisztviselője.Csongrád Megye Kultúrájáért és Közművelődéséért díjjal jutalmazták az üllési Erdélyi Lucát, a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató verseny egyéni győztesét, a makói Daróczi Szilvia énektanárt, Bárány Brigitta szegvári pedagógust és a ruzsai Vörös Tibor Bálintné könyvtárost.Itt vette át Csongrád Megyéért díját Márton Anita olimpiai bronzérmes súlylökőnk, az idei londoni atlétikai világbajnokság ezüstérmese. Az új kenyeret az ünnepség végén Kiss-Rigó László szeged–csanádi megyés püspök szentelte meg, és Makra József ópusztaszeri polgármester szegte meg.Megyei civil szervezetek is bemutatkoztak az emlékparkban, és több honvédségi bemutatót is tartottak. A honvédelem kiemelt szerepére utalt az ünnepélyes szerződéskötés is, amit egy katonai sátorban írt alá Juhász Tünde Csongrád megye kormánymegbízott és Gulyás Zoltán dandártábornok. A kormányhivatal vezetője, aki a megyei védelmi bizottság elnöke is, csatlakozott az önkéntes műveleti tartalékosokhoz.