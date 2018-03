Farkas: Rágalmazás helyett dolgozni kell

– Magyarország óriási nyomás alatt van, élére állt az európai bevándorlásellenes politikának, ráadásul mára a V4 országok Európa legjobban fejlődő zónája. Az ellenzéki pártok közelednek egymáshoz, amelynek hátterében a bevándorláspárti hatalom áll – mondta Farkas Sándor.



Szerinte, ha az ellenzéki pártok megnyernék a választásokat, nem tudnának együttműködni. Félti az itt élőket, hiszen a beáramló migránsok miatt összeomlana a gazdaság és a magyar embereket segítő szociális háló.



A képviselő arról is beszélt: hatalomvágy és a hazugságok Csongrád megye északi részén is vannak. – Rágalmakat gyárt főként a Jobbik, a hatalomért semmi sem drága stílusban. Nem akarok bekapcsolódni ebbe a tisztességtelen stílusba, az itt élőket szeretném továbbra is képviselni szem előtt tartva, hogy térségünk nyugodt, s fejlesztési szempontból dinamikus és kiegyensúlyozott helyszín legyen – magyarázta a képviselő.



Lapunknak azt is elmondta, az elmúlt időszakban fejlesztések sora valósult meg, soha ennyien nem dolgoztak itt az elmúlt évtizedekben, mint most. A térségbe nemrégiben ellátogató Magyar Levente külgazdasági miniszter-helyettes úgy fogalmazott: a környék gazdaságára nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a következő hónapokban, és a külföldiek is élénk érdeklődést mutatnak a térség ipara és mezőgazdasága iránt, amelyben hatalmas gazdasági potenciál van.



– A saját tőkét megtoldva, kormányzati segítséggel olyan további fejlesztésekben gondolkodunk, amelyekkel jelen tudunk lenni a világpiacon. Elsősorban a kertészetre és a húsiparra építve fejlődhet a feldolgozóipar is. Ez lehet az egyik kitörési lehetőség a termálenergia-alapú kertészet fejlesztése mellett – tette hozzá Farkas, aki leszögezte, továbbra is azért dolgozik, hogy a térség nyugodt és kiegyensúlyozott fejlődés helyszíne legyen.