Farkas Sándor a fejlesztésekben hisz - A 3-as választókerület is kivette részét a kiugró gazdasági növekedésből

Farkas Sándor: Komoly kihívás lesz az idei választás. Fotó: Kuklis István

– 2010-hez képest jelentős változás, hogy mára sikerült hazánkat egy erőteljes fejlődési pályára állítanunk. Míg 2010 előtt csak uniós források jutottak fejlesztésekre, mára jelentős nemzeti források is rendelkezésre állnak. A legtöbb települést érintik az egészségügyi fejlesztések, valamint a bölcsőde-, óvodafelújítások. Ez utóbbiak elengedhetetlenek, hiszen a családtámogatási politika az elmúlt évek egyik legnagyobb sikere. Csongrádon például megkezdték ezt, három bölcsődeátadáson vettem már részt. A választókerületemben számtalan iskola kerül felújításra, majd minden általános és középiskola megújul, legyen az külső homlokzati, energetikai vagy akár belső korszerűsítés. Az is nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat az emberek ott, ahol élnek, tehát az életminőség javítása is kiemelt feladatunk.– Valóban van némi lemaradásunk, idén több útfelújítást is tervezünk. Sor kerül a dóci bekötőút, valamint a Baks és Mindszent közötti hat kilométeres szakasz felújítására a mindszenti révig. Új burkolatot kap a Csanyteleken átmenő főút, amely talán az egyik leghosszabb falu a térségben, míg Szegváron már meg is kezdődtek az útfelújítások. Szeretnénk elérni, hogy a 451-es, Szentes–Kiskunfélegyháza közötti út teljes egészében megújuljon. Azért is fontosak ezek, mert a már említett TOP-os forrásból sor kerül az ipari parkok korszerűsítésére Szentesen, Csongrádon, Mindszenten, Balástyán és Kisteleken is.

– Így van, bár véleményem szerint a két város sokkal szorosabb együttműködésben kellene, hogy működjön, hiszen hasonló adottságokkal bírnak. Azon dolgozom, hogy egyszer ez az idő is eljöjjön. Csongrádon megújul a bökényi városrész. A Körös-torokban 300 millió forintból minden utca aszfaltos lesz a strand területén, emellett a kemping és a strand is új külsőt kap. Szentesen a Petőfi Szálló épülete elég régi probléma. A koncepció már megvan, a színházteremre 1,1 milliárdot költenek majd. A Zöld város programban Sándorfalva városközpontja is megszépül 100 millióból.– A választókerületem leképezi a teljes országot, hiszen kis területen belül is egészen mások a természeti viszonyok. A Tisza gyakorlatilag kettéválasztja, keleti oldalán a feketeföldi, míg a nyugatin homokos gazdálkodás folyik. Ez két különböző világ, teljesen más munka és más gondolkodás. A közös az, hogy mindenki szeretne a mezőgazdaságból megélni. A „Földet a gazdáknak" program főleg a megye északi részén valósult meg, hiszen ezek jelentős része állami tulajdonban volt. Az ottani gazdálkodóknak hosszú távú, biztos alapot jelent ez. Az elmúlt években komoly állami beruházások történtek ezen a területen is.– A kertészetet, az állattenyésztést és az élelmiszer-feldolgozást. Egyértelműen a gazdasági megerősödésüket szolgálja, és új tevékenységi körök bevezetésében és a továbbfejlesztés lehetőségében nyújtanak segítséget. Technológiaváltást, korszerű új üzemeket, üvegházakat, feldolgozókat jelent.– 1994-től minden országgyűlési kampányban részt vettem, így mondhatom, komoly kihívás lesz az idei választás. Az ellenzéki pártok az életükért küzdenek, ezért minden eszközt felhasználnak, ez már eddig is kiderült. A rágalmak ellen nagyon nehéz védekezni, ám én nem szeretnék ebben részt venni. Az emberi mentalitásomtól távol áll ez, én inkább a nyugalomra törekszem, hisz a térségben élők is ezt igénylik.