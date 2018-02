Farsangoltak a tanodás gyerekek

Az intézménybe járó gyerekek mellett a dorozsmai tanoda fiataljai is meghívást kaptak a szombat délutáni buliba, de bárki mást is szívesen láttak. A program ebéddel kezdődött: a bográcsos sertéspörköltet a tanodavezető, a fánkot egy anyuka készítette. Utóbbihoz Farkas Zoltánné 7 kiló lisztet, 20 tojást és 5 liter olajat használt fel. Miután mindenki jóllakott, különböző játékokon vehettek részt a gyerekek, és volt jelmezverseny és tánc is. A rendezvény költségeit a tanodapályázatból finanszírozták a szervezők.