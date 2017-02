Fázik a portugál diák Szegeden:19 országból 174 külföldi diák kezdi meg tanulmányait

Legtöbben az orvosi karra jöttek



Az erasmusos fiatalokat az egyetem 12 kara fogadja. A legtöbben, 41-en az Általános Orvostudományi Karon tanulnak majd, de népszerű a külföldi diákok körében a Bölcsészettudományi, az Állam- és Jogtudományi, valamint a Természettudományi és Informatikai Kar is.

Tizenkilenc ország 87 egyeteméről érkezett az a 174 külföldi diák, aki az Erasmus-programban a következő öt hónapban a Szegedi Tudományegyetemen tanul majd. Nekik szerveztek tájékoztató napot tegnap, ahol a karok képviselői mutatták be képzési kínálatukat. A rövid tájékoztató után a fiatalok kérdéseket tehettek fel a tanároknak, majd csoportokban járták a várost: megmutatták nekik a választott szakhoz tartozó képzési helyeket, illetve segítettek a beiratkozáshoz szükséges papírmunkákban is.A legtöbb hallgató idén Törökországból érkezett. Senaur Geuimli és Hilal Aksu is Isztambult cserélte öt hónapra Szegedre, hogy itt tanuljon művészetet. – A közös történelmi gyökerek miatt választottuk ezt az országot – magyarázták a lányok, akik azonban elismerték: egyelőre nem sokat tudnak Szegedről. – Három napja érkeztünk, de azt már megállapítottuk, hogy az emberek nagyon kedvesek. Mindig mosolyognak. Isztambulhoz képest viszont kicsi város.A német Christian Lenge tudatosan választotta a Szegedi Tudományegyetemet. – Ismerek néhány magyart, sokat hallottam már az országról. Mivel tudom, hogy Szegednek színvonalas az orvosképzése, nem volt kérdés, hogy itt töltöm a cserefélévemet – magyarázta a 24 éves fiatalember, aki háziorvosnak készül. Hozzátette: nagyon jó dolognak tartja, hogy más országban is tanulhat, ha másért nem, azért, mert rengeteg kapcsolatot tud kiépíteni más, külföldi fiatalokkal.A csapatban találtunk olyan diákokat is, akik egészen különös okból választották Szegedet. – A többi lehetséges egyetem északabbra lévő országokban volt. De az a helyzet, hogy itt is szörnyen hideg van, otthon sokkal kellemesebb az idő – mondta a 20 éves, portugáliai Ana Ritabrás . Őt egy ötfős csapatban szólítottuk meg, ahol még görög és romániai fiatalok beszélgettek. Mindannyian a természettudományi karon tanulnak majd, össze is barátkoztak gyorsan a tájékoztató napon. Abban megegyeztek, hogy szép városba érkeztek, ahol sok régi épület van, és a dékáni hivatal előtti szobor alapján már azt is tudják: Nobel-díjas tudóst is adott a világnak az egyetem, ahol az elkövetkező hónapokban tanulnak.