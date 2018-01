Február elsejéig lehet pályázni a Szegedi Nemzeti és a szimfonikusok élére - nincs nagy tolongás az igazgatói posztokra

A pályázónak rendelkeznie kell legalább egy nyelvvizsgával valamelyik világnyelvből, európai uniós állampolgársággal és büntetlen előélettel. Be kell mutatni többek között a személyes motivációkat, a megvalósítani kívánt művészeti koncepciót, konkrét, fejlesztési elképzeléseket, gazdasági stratégiát, kommunikációs és együttműködési terveket.

Lejár a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójának, Gyüdi Sándornak és a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezetőjének, Lukácsházi Győzőnek is az ötéves mandátuma június 30-án – a pályázatokat február 1-jéig lehet benyújtani a pozíciókra.A feltételek hasonlóak mindkét helyen: legalább ötéves szakmai gyakorlat vagy hároméves előadó-művészeti szervezetben eltöltött vezetői gyakorlat szükséges. Az előző, 2013-as kiíráshoz képest ezt csökkentették, akkor ötéves intézményvezetői gyakorlat volt az alsó korlát: ezen a feltételen bukott el akkor az ötből három jelentkező (Juronics Tamás, Szolnoki Tibor és Vasvári Csaba).– Még nem adtam be a pályázatomat, de tervezem – mondta el a teátrum jelenlegi igazgatója, Gyüdi Sándor, aki harmadik alkalommal jelentkezik majd a posztra. – A zenekar élére jelentkezőkről azonban egyelőre nem tudok semmit; öt éve ilyenkor már egyeztettek velem a pályázni tervezők, idén még nem találkoztam senkivel. Valószínűleg most fognak felgyorsulni az események.A szegedi színház igazgatói posztjára meg nem erősített információink szerint Gyüdi Sándorén kívül várható még legalább egy pályázat. A szegedi szimfonikusok élére pályázókról maga a zenekar és Lukácsházi Győző igazgató sem tud semmit, még találgatások sincsenek – várják a határidőt. Ha nem érkezik be február elsejéig értékelhető pályázat, újra kiírják, ahogy öt éve is megtették. Az új vezetők 2023. június 30-áig tölthetik be a pozíciójukat.