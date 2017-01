Február elsejétől már büntetik a póráz nélkül futó kutyák gazdáit

A kakitündér nem létezik!



„A kutyafuttatóban is kötelező összeszedni a kutyája kakiját! Körülbelül 600 ablakból nézik, hogy megteszi-e… A kakitündér nem létezik!" – ez a kiírás szerepel a Gyöngyvirág utca 2. szám mögötti kutyafuttató kerítésén. A kakitündérre vonatkozó kiírással a Puskás utcai kutyafuttatóban is találkoztunk.

– Sajnos nagyon kevés a kutyafuttató Szegeden – mondta hétfő kora délután a Puskás utcai játszótér melletti bekerített kutyafuttatóban egy nyugdíjas, aki Berci nevű pointerjét engedte szabadon a futtatóban.A név nélkül nyilatkozó idős nő szerint akkor kellett volna a rendeleten szigorítani, amikor már minden városrészben több kutyafuttatót is építettek. Ő például Tarjánból hozza mindennap a Puskás utcába Bercit, mert állítása szerint náluk, a Hajlat utcában kicsi és kakis a futtató.– Itt nagyon jó közösség alakult ki. Akik idejárnak, kitakarítanak maguk után, sőt még más kutyájának a piszkát is felszedik – magyarázta a nyugdíjas nő.Közben Berci észrevette a kerítés mellett sétáló Zarát. A tacskó gazdája, aki szintén nem akart névvel szerepelni az újságban, elmondta, hogy ő sosem viszi futtatóba a kutyáját. – Kicsi kutya, elég neki, ha pórázon sétáltatom – mondta a férfi.– Nem a kicsi, hanem a nagy termetű kutyáknak kell futtatókat építeni – hangsúlyozta a nyugdíjas nő, aki elmondása szerint már nem viszi a kedvencét a töltésre vagy a hullámtérbe. – Öreg vagyok már ahhoz, hogy a fiatalok, akik ezekre a helyekre járnak, rámenős kutyáikkal szórakozzanak velem meg Bercivel – mondta.Megírtuk, darázsfészekbe nyúlt az önkormányzat az állattartás szabályainak szigorításával. A rendeletet novemberben fogadta el a városi közgyűlés. Ebben az szerepel, hogy január elsejétől tizennyolc helyen lehet szabadon, póráz nélkül futtatni a kutyákat Szegeden. Aki nem a kijelölt helyen futtatja a kutyáját, az januártól 150 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.A közterület-felügyelet tájékoztatása szerint eddig még senkit sem büntettek meg. Február elsejéig türelmi időt adtak, addig folyamatosan tájékoztatják a közterület-felügyelők az embereket a kutyatartás szabályairól.– A töltésen és a hullámtérben korábban is lehetett kutyát futtatni, mint ahogy a paneles körzetekben is voltak bekerített kutyafuttatók – mondta lapunknak Makrai László A Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. ügyvezetője hangsúlyozta, lakossági kérésre oda tesznek táblát, ahol tilos szabadon engedni a kutyát, játszóterekre és parkokba. Makrai elmondta, leginkább a belvárosi díszterek vannak kitéve kutyás veszélynek, mert sok esetben az itt lakók nem viszik el a közeli hullámtérbe vagy töltésre a kutyájukat, amelyek letapossák a gondozott virágágyásokat, vagy a nyírott fűben végzik el a dolgukat, de olyan is előfordult, hogy a gazda a játszótér gumiülőkéit rágatta a kutyájával.Az ügyvezető elmondta, Sátoraljaújhelyen a sétálóutcáról is kitiltották a kutyásokat. Ott még pórázon sem lehet kutyát vezetni. De nemcsak kutyát nem lehet bevinni a sétálóutcára Sátoraljaújhelyen, hanem pizzázni, enni sem lehet a padokon, így óvják a felújított belváros épségét és tisztaságát.