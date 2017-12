Fedett uszoda, kézilabdacsarnok, harmadik híd: Szegeden 16 projekt fut a Modern Városok Programban

A fedett uszoda és a kézilabdacsarnok építése zöld utat kapott a kormánytól, és a Modern Városok Program (MVP) keretében a Széchenyi tér rehabilitációjának tervpályázata is hamarosan megjelenik

Fotó: Frank Yvette

– jelentette ki B. Nagy László.Csongrád megye fejlesztési biztosa elmondta, több mint 10 milliárd forint TOP-os forrást már lekötött a megyeszékhely. – A 2020-ig tartó európai uniós fejlesztési ciklus összes pályázatát kiírták Magyarországon a nyár folyamán – hangsúlyozta B. Nagy László, Csongrád megye fejlesztési biztosa sajtótájékoztatóján.A fideszes országgyűlési képviselő elmondta, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) Szeged 13,5 milliárd forint lekötött forrással rendelkezik. Ebből többek között oktatási és egészségügyi intézmények újulnak meg, valamint a Zöld Város Projekt három eleme is idetartozik.

Az MVP kapcsán B. Nagy azt közölte, hogy a harmadik Tisza-híd, a Makóig tartó vasútfejlesztés és a Mars téri buszpályaudvar áthelyezésével együtt készíti elő a projektet a NIF Zrt., amihez forrást is rendeltek.

Szeged új ipari park kialakítására is kap támogatást, ezenfelül a Szegedi Tudományegyetem, a város és a kormány közös projektje az ELI inkubátorház fejlesztése, amire 2,25 milliárd forintot szánnak. A Belvárosi híd rekonstrukcióját tartalmazó előterjesztést ez év végéig nyújtják be a kormánynak, míg a Széchenyi tér 3 milliárdos rehabilitációja kapcsán hamarosan megjelenik a nyílt tervpályázat.9,4 milliárdot már jóváhagytak az elektromos tömegközlekedés fejlesztésére, amelyből megújul a Dugonics tértől a műjégpályáig a villamosvonal, és járműveket is vásárolnak. A politikus elmondta, hogy a fedettuszoda-projekt költségei meghaladják a 10,5 milliárd forintot, ami szintén zöld utat kapott, e két fejlesztést hamarosan a Magyar Közlönyben hirdetik meg, akárcsak az Etelka sori kézilabdacsarnok építésével kapcsolatos kiírást. A kormány jövő héten dönt arról is, hogy az atlétikai centrumot pontosan hol alakítják ki.