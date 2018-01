Fedett uszoda, ligetprojekt - kezdődnek az építkezések, 57 milliárdból gazdálkodik idén Szeged

A hagyományoknak megfelelően a Szegedi Közéleti Kávéház évadnyitó rendezvényén, a városháza dísztermében beszélt Botka László MSZP-s polgármester először a város költségvetésének főbb számairól. Elhangzott, hogy a büdzsé főösszege 57 milliárd forint, ami 6 milliárddal több, mint a tavalyi. Ebből 27 milliárd jut a működtetésre, városi cégekre és intézményekre, a fennmaradó 30 milliárd pedig fejlesztésekre.A legnagyobb idei beruházás a fedett uszoda építése lesz – mondta el Botka. A közbeszerzés február végén zárulhat, így még a tavasszal megkezdődhetnek a munkák. Hozzátette, a 10 milliárdos nagyságrendű beruházáshoz az ígéretek szerint a kormány is hozzájárul.Szeged idén 5 milliárd forintot tud költeni a kulturális intézményei működtetésére, de fejlesztenek is. Megújul a Móra-múzeum, a Fekete Ház, míg a Belvárosi mozit 650 millió forintból modernizálják. A Zöld Város Program keretében mindhárom EU-s pénzből megvalósuló projektet elkezdik, heteken belül munkaterület lesz az újszegedi liget, majd Tarján és Odessza városrészekben is kezdődnek az átalakítások. Az önkormányzat félmilliárddal toldja meg a fejlesztési keretet, hogy az érintett területeken járdák és utak újulhassanak meg.Botka elmondta, ebben az évben is 1 milliárdot fordítanak az útfelületek és járdák rekonstrukciójára, és minden városrészi központra is jut forrás. A Klapka téren például már dolgoznak, heteken belül pedig a Kolozsvári tér kivitelezése is kezdődhet. Városrészi alapot hoznak létre a legfontosabb közterületek megújítására, míg külön keretből bővül a kerékpárút-hálózat is. A polgármester elmondta azt is, hogy folytatódik az elektromos tömegközlekedés fejlesztése, a már elnyert pénzből a 4-es villamosvonalat újítják meg a belvárostól Kecskésig.Az áprilisi választásokkor Botka szerint az ország jelentős része a csongrádi megyeszékhelyre fog figyelni, majd kifejtette: „Szeged volt, van és lesz."