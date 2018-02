Fegyverarzenál, borotva és biciklipumpa a Szegedi Törvényszéken

Szigorú szabályoknak kell megfelelnie annak, aki valamelyik bírósági épületbe szeretne belépni. Nem lehet például akármit csak úgy bevinni a bíróságokra, ahol a bejáratnál mindenkinek át kell mennie egy beléptetőkapun. Ez alapesetben akkor jelez, ha az ügyfélnél, vagy csak érdeklődő látogatónál valamilyen fémtárgy van.A Szegedi Törvényszék sajtóosztályától kérdeztük meg, hogy milyen tárgyakkal akadtak fenn a legtöbben az ellenőrzésnél 2017-ben.Első hallásra elég meglepő, de kiderült, hogy tavaly összesen 254 maroklőfegyvert is elvettek a gazdájától ideiglenesen. Telegdy Gergely, a Szegedi Törvényszék szóvivője azonban megnyugtatott bennünket, amikor elmondta, hogy azért nem szaladgálnak ennyien pisztollyal a zsebükben.

A fegyvereket a rendvédelmi szervek, leggyakrabban a rendőrség munkatársaitól vették el. Azoktól, akik nem rabot kísérnek, hanem például csak tanúként idézték be őket, de éppen szolgálatban voltak, és ezért volt náluk a pisztoly. Akik „hivatalosan" mennek, azaz valamelyik veszélyes bűnözőt kísérik, természetesen maguknál tarthatják a fegyvert.Az valóban megnyugtató lehet, hogy lőfegyvert csak a rendőröknél találtak, az viszont kevésbé, hogy az ellenőrzéseken összesen 1215 kés, 945 valamilyen olló, 51 könnygázspray és 14 darab tapétavágó is fennakadt. Ezzel azonban még nincs vége, Telegdy Gergely elmondta, hogy 169 darab „egyéb eszközt" is találtak.

Ezek között voltak különféle szerszámok, például csavarhúzó, villáskulcs, reszelő, körző és fémpálca is. Volt valaki, aki szerint jó ötlet volt kerékpárpumpával a bíróságra menni. Másoknál pedig kerékpárláncot, borotvát, dugóhúzót vagy acélkampót találtak.– Eljárás nem indul azok ellen, akiknél valamilyen veszélyes tárgyat találnak az őrök, de természetesen nem viheti be azt a bíróságra. Amíg bent van, egy zárható szekrénybe kell tennie az épület földszintjén – mondta Telegdy Gergely.