Fegyveres biztonsági őröket toboroznak Röszkén

A pszichológiai alkalmasság, a büntetlen előélet és az érettségi feltétele az állásra való jelentkezésnek, de a szakképzettség már nem feltétlenül szükséges. A felvett munkatársakat két hét alatt kiképzik lövészetből és önvédelemből. A három hónapos próbaidő után a felvettek nemcsak a garantált bérminimumot kapják, hanem évi kétszázezer forint cafeteriára is számíthatnak, ezenfelül igény esetén térítik a fogpótlást, szemüveg kiváltását is, valamint az utazást is kifizetik. Ezért cserébe azonban vállalniuk kell a fegyveres biztonsági őrnek jelentkezőknek a 24/72 órás munkarendet.