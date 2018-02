Fehér vagy fekete? - ijesztő kódok a báli szezonban

Black tie, vagyis fekete nyakkendős eseményre bárkinek lehet esélye a báli szezonban, és azt, hogy miben jelenünk meg, itt sem bízhatjuk a véletlenre, mondja Lacfi Ági. Míg a white tie frakkot, hófehér inget és hófehér, kézzel kötött csokornyakkendőt követel, addig a black tie lazít kicsit az elvárásokon, bár továbbra is rendkívül formális marad, tudjuk meg a szakértőtől.



– Black tie eseményen fekete vagy éjkék szmokingot illik viselni, amelynek a hajtókája klasszikusan fényes – kezdi magyarázni Lacfi Ági, és felhívja rá a figyelmet, hogy egy-egy fényes csíknak a nadrág két külső oldalán is lennie kell.



– Minden esetben fehér, dupla mandzsettás szmokinginget húzzunk, amelyhez fehér díszzsebkendő dukál. A derekat pedig vagy szmokingövvel kell tartani, vagy egysoros gombolású mellényt kell viselni, ami azonos anyagból készült, mint a kabát és a nadrág.



A csokornyakkendő viszont már fekete, de ugyanúgy kézzel kötött, mint a white tie esetén – mondja, és hozzáteszi, ha tartjuk magunkat a hagyományokhoz, akkor lakkcipőben megyünk.



– Ez utóbbi szabály ugyan kezd kicsit lazulni, így elképzelhető a lakkcipő elhagyása, de még ebben az esetben is illik magas fényű, jó állapotú, tiszta fekete bőrcipőben érkezni.



– A lábszárat takaró fekete zoknival nem lőhetünk mellé – tanácsolja, és elmondja, azoknak, akik évente több ilyen eseményen is megfordulnak, érdemes beruházniuk egy saját szmokingra, azok viszont, akik ritkán jelennek meg ilyen rendezvényen, béreljenek nyugodtan vásárlás helyett, csak figyeljenek rá, hogy olyan darabot válasszanak, ami mindenhol illeszkedik az alakjukhoz.