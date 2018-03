Fehérbe borult az egész megye

Jelesre vizsgáztak az ételfutárok



Kíváncsiak voltunk, hogy az ételfutárok hogyan birkóznak meg a szegedi utak állapotával: három különböző helyről rendeltünk ebédet. A gyorsaságban eddig is verhetetlen Trója most is utolérhetetlen volt, harminc perc alatt megérkezett az étel a Sajtóházba. A Pizzafutár a honlapján egy órán belüli kiszállítást ígért, ezt néhány perc késéssel teljesítette, de kollégáink az útviszonyokra való tekintettel ennek a futárnak is ötöst adtak. A leglassabban a Pizza Monkey-tól rendelt saláta ért ide, de diszpécserük a telefonban előre szólt, hogy hetven perc a kiszállítási idő, ehhez viszont tartották is magukat.

Dúrtak, sóztak Vásárhelyen



Tegnap hajnaltól Hódmezővásárhelyen, a főbb közlekedési útvonalakon négy hókotróval takarították és sózták az utakat. A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. munkatársai a buszmegállók, a kórház, illetve a közintézmények környékén dolgoztak. Az erős havazás miatt később további hét tolólappal, valamint utánfutóval felszerelt traktort is bevetettek annak érdekében, hogy járhatók legyenek az utak.

Apa motorostul fogta magát a szánkó elé



Mindszent egyik kisforgalmú utcájában találkoztunk apával és fiával motoros szánkózás közben. Zalán most két és fél éves. A tavalyi hóra nem emlékszik, akkor nagyon kicsi volt. – Ezen a télen pedig még nem volt lehetőségünk a szánkózásra. Most bepótoljuk, mert állítólag hétvégére elolvad! – mondta Horváth Zoltán. Az édesapa a kismotorhoz kötötte a szánkót, amin a fia ült. Lassan hajtott a járgánnyal, olyan lassan, hogy volt, hogy a két lábát is le kellett tennie, hogy el ne dőljön. Viszont annál gyorsabb volt, mint ha sétálva húzta volna a kis szánkót. Ráadásul így jóval nagyobb kört tudtak megtenni a havas utcákon, mint gyalog. Zalán nagyon élvezte a motoros szánkózást. Mi pedig lencsevégre kaptuk apát és fiát. Fotó: Kovács Erika

Jövő héten érkezik a tavasz



A pénteki havazás, majd ónos eső után szombat reggelre megszűnik

a csapadék a megyeszékhelyen és térségében – tájékoztatott az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa. Vasárnaptól további enyhülés várható, megszűnnek a napközbeni mínuszok. A jövő héten tavasziasra fordul az időjárás, így néhány napon belül elolvad a hó is.

A nap felelőtlen autósai



A fenti fotót péntek reggel készítette a szegedi Temesvári körúton olvasónk, még az oldalablakról sem távolította el a havat a sofőr. – Az autós szinte teljesen el volt zárva a külvilágtól, és másokat veszélyeztetve a belső sávban hajtott fel a Bertalan hídra a csúcsforgalomban – írta tudósítónk. Ha csak saját kocsiját töri, még hagyján, de mások autóját és testi épségét nincs joga kockáztatni. Fotó: Frank Yvette Kaptunk mástól is fotót hasonló témában, kollégáink is lőttek néhány kockát, de a felelőtlenségi versenyt ez a škodás nyerte. Olvasónkat 3000 forinttal jutalmazzuk a beküldött képért. Fotó: Balogh Kálmán

Hiába lassult be egész Szeged péntek reggel, és hiába kapnak olyan kritikákat a környezetgazdák, hogy nem készültek fel megfelelően a havazásra, Makrai László, a társaság ügyvezetője lapunkkal azt közölte, minden negatív megjegyzés ellenére ők időben elkezdték a munkát.A város ezer kilométeres úthálózatát kezelő Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft.-nél ugyanis csütörtök este hatra berendelték az állományt, majd elkezdték az utak alásózását. Mivel tartós havazásra lehetett számítani, az összes járművüket kivezényelték az utakra, és ahogy a forgalom gyérebbé vált, meg is kezdték a sózást, így nem alakultak ki jégbordák.– Összességében negyven ember dolgozik ilyenkor, egyrészt a 15 járművünk vezetője, a műhelyes kollégák, akik a folyamatos háttértámogatást biztosították, valamint a diszpécserek, akik a nap 24 órájában vizsgálják a várost – részletezte.A közterület-fenntartást ezenfelül 100 fő végzi Szegeden, ők a buszmegállókból és gyalogátkelőhelyek széléről takarították el a havat és a latyakot. Kétségkívül nem értek a munka végére a reggeli csúcsforgalom idejére, több megállóban friss, ropogós hóra voltak kénytelenek leszállni az utasok. Makrai emlékeztetett, fő feladatuk, hogy a tömegközlekedéssel érintett útszakaszokon biztonsággal lehessen közlekedni, s pénteken sem a DAKK Zrt.-től, sem az SZKT-tól nem érkezett feléjük panasz.Érdemes tudni, hogy a környezetgazdák munkatársainak kapacitásait szinte teljes mértékben le is köti az említett szakaszok kezelése, vagyis nem is fognak a lakóövezetek utcáiban havat takarítani. Az ügyvezető megjegyezte, egy idő elteltével ott, ahol a járművek letapossák a havat, nem is lehet a lejegesedett burkolatokat megtisztítani.– Az úgynevezett nem kiemelt útszakaszokon a járhatóságot kell biztosítanunk. Ez adott, ráadásul zömében 30-as övezetbe tartoznak ezek az utcák, olyan sebességgel pedig tudnak haladni az autósok – fűzte hozzá. Sokan panaszkodtak arra is lapunknak, hogy hókásásak az utak, amivel kapcsolatban Makrai azt mondta, az alásózott utakról nem dúrják le a havat, mert akkor semmi értelme nem lenne a sózásnak.– Átlagosan 4-5 perces késésben van a város – ezt már Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. (SZKT) ügyvezetője nyilatkozta lapunknak. Hozzátette, két járművük kisebb koccanásos balesetet szenvedett napközben, ám személyi sérülés szerencsére nem történt. Az SZKT feladata a parkolóhelyekről, valamint a troli- és villamosmegállókból eltakarítani a havat, ám péntek délután az ónos esőre készülve a megállók síkosságmentesítését végezte minden munkatársuk.A DAKK Zrt.-től azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Csongrád megyében közlekedő helyközi buszjárataiknál minimális késésekre kellett számítani a téli útviszonyok miatt, és ugyanez volt jellemző a szegedi helyi tömegközlekedésre is.