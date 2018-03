Fejben is jól számolták ki a végösszeget: Cicájának és a szomszéd kutyának jutalomfalatot is vitt Telekosár-nyertesünk

Telekosár-nyertesünk, Busa Zsuzsanna az akciós katalógust is átlapozta indulás előtt, és pontos listával érkezett bevásárolni. Fotó: Frank Yvette

Kiskundorozsmai olvasónk, Busa Zsuzsanna nem hitte, hogy tényleg nyerhet. Hosszú évekig több játékunkban is részt vett, de mint mondja, soha még egy színházjegyet sem nyert. Ezért el sem akarta hinni, hogy most valóban rámosolygott a szerencse, és ő is egyike azon húsz szerencsés olvasónknak, akik márciusban 25 ezer forintért vásárolhattak lapunk számlájára. Zsuzsa most hét Telekosár-szelvényt postán, további tízet pedig e-mailben küldött be szerkesztőségünkbe. Kiderült, 13-án született, de nem érzi magát szerencsésnek, pedig egy fekete cicája is van.Zsuzsa Kiskundorozsmán lakik, barátnője, Erzsike kísérte el vásárolni, akivel már előre szétnéztek az áruházban, hiszen sose jártak még itt. Az akciós katalógust is átlapozta indulás előtt, és pontos listával jött. – Nem fogom szétszórni a pénzt, hisz ez csak akkor öröm, ha valóban arra költöm, amire szükségem van – mondta Zsuzsa. Kerültek a kocsiba takarítószerek, étolaj is, valamint a húsvétra gondolván pulykacomb és kötözött sonka is. Cicájára is gondolt vásárláskor, többféle eledelt is vásárolt neki, sőt a szomszédja kutyája is kapott jutalomfalatot. Persze szomszédasszonya sem maradhatott ki, neki omlós kekszet vásárolt. Kísérőjét pedig kávés desszerttel lepte meg.Vásárlás közben egy volt kolléganője köszönt rá Zsuzsára, és gratulált neki, hisz olvasta, hogy nyert játékunkban. Barátnőjével nyugodtan, ráérősen nézelődtek, Erzsike feladata volt, hogy számolja a bevásárlókocsiba került áruk összegét. Mivel bankban dolgozott, ez nem okozott számára nehézséget, de hogy ennyire pontosan adott össze, az bennünket is meglepett. – 21 ezernél tarthatunk, pár száz forinttal több esetleg – mondta a pénztárnál. Nem tévedett, 21 ezer 604 forintot fizetettek.A dorozsmai hölgy már több mint 40 éve előfizetőnk, kezdetben a szülei voltak azok, majd átvette tőlük. Reggel pár falatot eszik, majd felrakja a kávét, addig kimegy a Délmagyarországért. – A kávé mellett olvasom el, mindig hátulról kezdem, nincs olyan keresztrejtvény, amit ne fejtenék meg. A magazinokat is kedvelem, a Gasztro a favorit, gyűjtöm belőle a recepteket – mesélte olvasónk.