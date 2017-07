Fejleszt a DÉMÁSZ

A villamos vezetékek föld alá helyezésével növelhető az üzembiztonság, amely a madarakat is védi.

Mórahalmon folyamatosan növekszik a város villamosenergia-igénye. A helyi kis- és középvállalkozások bővüléséhez és a város lakóinak magas színvonalú villamosenergia-ellátásához saját forrásból, ám az önkormányzattal egyeztetve, több helyszínen minőségjavító beruházást végez a DÉMÁSZ 2017- ben.



A Kissori út mellett épülő lakóparkban 45 millió forint értékben épül új villamos hálózat 41 ingatlan számára, megkezdődik a közvilágítás kiépítésének tervezési munkája is. Az Erzsébet fürdő további bővítéséhez szükséges energiaháttér kialakítását is vállalta a társaság.