Fejlesztések a legkisebbekért Kisteleken: új helyre költözik a családi bölcsőde

Egy sikeres uniós pályázat révén fejlesztik a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde és Családi Bölcsőde telephelyeit.Sejben József intézményvezető lapunknak elmondta, minden tagintézményük gyarapszik – a Hétszínvirág Óvodába udvari játékokat vásároltak, telepítésük és engedélyeztetésük folyamatban van. A 10 éve épült bölcsődébe is játékokat vásároltak, amit időszerűnek nevezett, hiszen az átadás óta nagyobb fejlesztés nem történt. A játékok számának gyarapítása azért is indokolt, mert nőtt a gyerekek létszáma, a 24 helyett már 38 kicsinek biztosítanak ellátást.– Hamarosan költözik a kisteleki családi bölcsőde, és mini bölcsődévé alakul. Nyolc férőhelyes csoportszoba épül a kiszolgálóhelyiségekkel és öltözővel együtt. A tervek szerint a kivitelezés június végéig tart, s ha minden engedélyt megszerzünk, szeptembertől már új helyen kezdhetik a nevelési évet a mini bölcsődébe járók – részletezte az igazgató.Későbbi terveikkel kapcsolatban elmondta, a kisteleki intézmény mini műfüves pályája mellett rekortán futópályát szeretnének kialakítani, és az árnyékolását is meg szeretnék oldani.A pusztaszeri tagintézményük óvodából és családi bölcsődéből áll – ott is fúrnak-faragnak. Az egyik csoportszobát alakítják át bölcsődévé, emellett az épület energetikai korszerűsítését végzik, és egy tornaszoba is épül a pusztaszeri gyerekeknek.Kérdésünkre Sejben József elmondta, Kisteleken 2012-ben volt a mélypont a születésszámban, azóta emelkedés figyelhető meg, ezért is indokolt az intézmény fejlesztése, hogy ne alakuljanak ki várólisták. Az is tendencia, hogy részben a gyed extra és a diplomások által igényelhető támogatások miatt egyre nagyobb az igény a bölcsődei ellátásra.