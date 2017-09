Fejlesztőjátékot alkotott Ildikó, így mindkét fia lediplomázhatott

A flexibilis gondolkodást is segíti a Meseábécé, amelyet eredetileg fiai fejlesztésére talált ki Tánczos Ildikó. Fotó: Borbola Lilla

– Sok tehetséges gyerek elkallódik, csak mert diszlexiás, és nem kap megfelelő segítséget. Az én fiaim is majdnem így jártak – kezdte a szegedi születésű Tánczos Ildikó történetüket.

– A nagyobbik fiam nagyon jó volt matekból, mégis rossz jegyeket kapott az olvasási nehézségei miatt. Próbálkoztunk logopédussal, mindennel, de kevés volt az eredmény. Végül egy szakkönyvben megtaláltam a diszlexia leírását, de hiába mutattam meg a tanítónőnek, hogy ez lehet a gond, csak annyit válaszolt, hogy ő nem hisz ebben. Magunkra voltunk utalva – mesélte Ildikó.

A Budapesten élő nyugdíjas vegyészmérnök három gyermeke közül két fia diszlexiás – az ilyen kisdiákok fejlesztése gyerekcipőben járt a nyolcvanas években. Ildikó nem adta fel: szakirodalomból tájékozódva gyermekmagazinból készített fejlesztőjátékot fiainak, aminek köszönhetően mindketten a diplomáig jutottak.Idővel továbbfejlesztette a játékot, és kiadta Ausztriában, majd egy angol verziót is készített belőle. Úgy látta, hazánkban még mindig kevés az ilyen típusú játék, ezért most elkészült a Meseábécé magyar változata is, amellyel már az óvodások is játszhatnak. – A gyerekek óvodáskorban tanulnak a legkönnyebben, és ott két-három évük van a betűk tanulására, míg az iskolában csak pár hónapjuk. Miért ne használnánk ki ezt az időt? – vetette fel a kérdést.

Főleg azért, mert ha a gyermek diszlexiás – amit ebben a korban még nehéz felismerni –, akkor az időben elkezdett fejlesztéssel rengeteg frusztrációtól megmenthető. Ez a későbbi tanulmányain is meglátszik majd – véli a nyugdíjas vegyészmérnök.

A játék két pakli kártyából és egy leporellóból áll. Minden kártyán egy betű írott és nyomtatott, kis és nagy verziója található egy képpel. Minden betűkártyának van egy párja, amin a rajz ugyanazt a dolgot ábrázolja kicsit másképpen. Ez segíti a flexibilis gondolkodást, és berögzülnek a betűk – mondja Tánczos Ildikó. A leporellón párosítani lehet a kártyákat, de összesen 17-féle játék játszható a paklikkal – korhoz és képességekhez mérten különböző nehézségi szintekkel.

– Már egy hároméves is ki tudja tenni a sort a leporellón kis gyakorlással. A lényeg, hogy a gyerek valóban játéknak érezze a dolgot, és ne nyúzzuk vele állandóan. Néha el kell tenni szem elől egy kis időre, hogy megmaradjon a játékélmény – tanácsolta a játék megalkotója.

Elmaradnak a jó képességű gyerekek



A diszlexia a nyelvvel, a beszéddel és az olvasástanulással kapcsolatos részképességzavar. Nem betegség, inkább az információfeldolgozás megszokottól eltérő formája. Fő tünete az olvasási és írási (diszgráfiai) képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és intelligencia alapján elvárható szinttől. Problémát okozhat a betűk, szavak és számok felismerése, leírása, a betűk felcserélése vagy ellenkező irányba történő olvasása és a helyesírás. Az olvasott szöveget gyakran nehezen vagy hibásan idézik vissza, a lényegét nem tudják visszaadni. Az egyébként jó képességű gyerekek olyan mértékben elmaradhatnak az olvasás-írás területén társaiktól, hogy az lényegesen nehezíti iskolai beilleszkedésüket, negatívan befolyásolja későbbi pályaválasztásukat, csökkenti esélyeiket a társadalmi érvényesülésben.