Fekete bárányok és dementorok az égen - fotózzon felhőket a héten egy családi pizzáért

A héten a Lucky Pizzéria választható családi pizzáját adjuk a legjobb felhőfotóért. Zsűrink most is hétfőn délelőtt hirdet eredményt. Íme, akik már biztosan versenyben vannak:Sorra érkeztek a fotók a Délmagyarország és a Frappé "Felhőgyárába" : a közös nyereményjátékon még több héten át várjuk a legjobb, legérdekesebb, legszínesebb felhőcsodákat, hiszen értékes nyereményt osztunk ki a beküldők között.Az első héten Széll Szabolcs képét találtuk a kedvencünknek. Gratulálunk! Őnyerte. Zsűrink inkább az érzelmekre és a benyomásokra hagyatkozott. ( Az első héten beérkezett fotókat itt találja>> De senki ne csüggedjen, a játék ma újraindul, hiszen még 8 értékes nyereményünk van, amit szeretnénk kiosztani a következő hetekben. Aki már játszott, most újra megteheti, várjuk a fotókat!A részleteket és a szabályokat itt, a nyeremények teljes listáját itt találja