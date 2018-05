Fekete penész miatt költöznének - Féltik gyermekeik egészségét az IKV-s bérlők

Elkeseredett harcot vívnak a fekete penésszel a bérlők. Fotó: Frank Yvette

– Semmilyen penészirtó szer nem hatásos, csak két-három hétre tudunk megszabadulni a fekete penésztől – panaszolta lapunknak a Zákány utcai bérleményben élő család. Nemcsak esztétikai problémáról van szó, a Stachybotrys chartarum veszélyes az egészségre, bizonyos esetekben bénulást és tüdővérzést is okozhat. Kovácsné szerint a fekete penész a felelős azért is, hogy egész télen betegek voltak a gyerekei.A problémával a szegedi önkormányzat ingatlankezelő társaságához is fordultak, minőségi cserét kérve, két esetben elutasította kérelmüket az IKV Zrt., részben arra hivatkozva, hogy nincs olyan lakás, amit fel tudnának ajánlani. Az asszony elmondta, a gyerekek száma alapján 60-70 négyzetméteres lakás lenne ideális számukra, de ők bárhova elköltöznének, a lényeg, hogy ne legyen nyirkos az épület.A lakás egy több mint százéves társasházban található, a plafont vasúti sínnel erősítették meg, rosszak a nyílászárók, és a család szerint szigetelési probléma is hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan penészednek a falak. Tisztában vannak azzal, hogy fel kell újítaniuk a bérleményt, hogy másikat ajánljon fel nekik az IKV, már végeztek költségbecslést, egyeztettek festővel, választottak járólapot a piciny konyhába, a céljuk, hogy minél hamarabb máshol élhessenek. Olyan lakás is megfelelne nekik, amit fel kell újítani, mint mondták, megoldanak mindent, csak szabaduljanak a Zákány utcából.– A bérlő által jelzett penészesedési problémák kapcsán műszaki csoportunk a helyszíni felmérés során megállapította, hogy a kialakult helyzetért részben a bérlő is felelős, mivel a penészesedés elsősorban a szellőztetés hiányára vezethető vissza. A lakótérben vizes ruhát szárítanak, ráadásul a kis alapterületű lakást sokan lakják, így emiatt is pluszpára keletkezik – tudtuk meg Kardos Kálmántól, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatójától.A bérlő csere iránti kérelmét megvizsgálták, ám a helyi lakásrendelet is köti a céget, ugyanis legfeljebb egy komfortfokozattal és egy bérleti díjövezettel előnyösebb cserelakás ajánlható fel. Mivel az ötfős család a 29 helyett 50-60 négyzetméteres lakást szeretett volna, a csere feltétele lett volna, hogy a két lakás közötti térítésidíj-különbözetet – ami nagyjából 300–500 ezer forint – egy összegben megfizessék. Ezt azonban Kovácsék nem tudják vállalni, erről korábban nyilatkoztak is. Kardos Kálmán elmondta, folyamatban van a lakáscserével kapcsolatos ügyintézés, az IKV azonban kevés felújított, azaz beköltözhető állapotú lakással rendelkezik. Jelenleg egy 43 négyzetméteres, szintén egyszobás, komfortos komfortfokozatú lakást tudnak felajánlani a családnak.