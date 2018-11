Fél évet csúszhat a Holt-Tisza rehabilitációja

Június elején kezdték a teknősök mentését, ők már ideiglenes szálláshelyükön vannak.

Nyár elején írtunk arról, hogy mentik a teknősöket a GyálaiHolt-Tiszából, azért, mert hamarosan kezdődik annak rehabilitációja (2018. június 2.: Ősszel kezdődik a holtág rehabilitációja – a vadasparkban albérleteznek az állatok). Ekkor Kozák Péter, az Ativizig igazgatója azt nyilatkozta lapunknak, hogy az engedélyeztetések folyamatban vannak, az előzetes ütemterv szerint a negyedik negyedévben indulhat el a rehabilitáció. A Dög-Tiszának is nevezett holtág színe és bűze már 40 éve okoz gondot az ott élőknek, így már nagyon várták annak rendbetételét. A teknősöket már kimentették, a munkálatok mégsem kezdődtek el.A Délmagyarország utánajárt, kiderült, csúszik a holtág helyreállítása. B. Nagy László, a térség országgyűlési képviselője lapunknak elmondta, 2016-ban a kormány jóváhagyott – KEOP pályázati forrásból – egy 2,9 milliárd forintos rekonstrukciót. Ekkor elkezdődött az egész holtágnak a környezetvédelmi, vízügyi tehermentesítési tervezése.– Közben az európai uniós forrásokat vizsgáló Miniszterelnökség is átnézte a projektet, és megállapította: ebbe nem fér bele a szennyezett területek kármentesítése. Így külön kellett választani a kármentesítési feladatokat a vízügyes, vízgazdálkodási tevékenységektől, mert az uniós szabályok szerint ezeket nem lehet egyszerre véghez vinni – részletezte B. Nagy.Ezért a kormány egy másik forrást biztosított erre, így a beruházás összege is megemelkedett: a korábbi 2,9-ről 4,5 milliárd forintra. – A fejlesztést két különböző pályázatból finanszírozzák, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy át kell tervezni az engedélyeztetéseket, így most szeptember helyett leghamarabb jövő év tavaszán kezdődhet meg a fejlesztés, vagyis féléves csúszásba került a projekt – magyarázta az országgyűlési képviselő.A tervezés során kiderült, a beruházás 75 százalékát a kármentesítési feladatok jelentik, míg a többi a vízrendezési része lesz. Megtudtuk, a becslések szerint 160 ezer köbméter szennyezett iszapot kell kitermelni a mederből és elszállítani, valamint megfelelő módon biológiailag kezelni. Az iszap semlegesítése 3 évig is eltarthat, addigra megszűnik a károsanyag-tartalma. – Szerintem egy sokkal komplexebb megoldás született, amelynek finanszírozása is megoldott, sőt, a kormány megemelte az összeget több mint másfél milliárd forinttal. Az ott élőknek nem kell aggódniuk, véghez visszük a rehabilitációt – ígérte B. Nagy.A korszerűsítés keretében a Feketevízben felhalmozódott iszap kezelése és elhelyezése, termálelkerülő-vezeték megépítése, vízkormányzó műtárgyak újjáépítése is megvalósul a tervek szerint. A változásokról a lakosságot is tájékoztatják, november 20-án, kedden 17 órától lakossági fórumot tartanak a szegedi Klebelsberg-telepi Összefogás Házában.