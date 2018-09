Fél évig nem szállították el a vezetékre lógó gallyakat Szentmihályon - Ottfelejthették a levágott faágakat

Ennél a résznél a tulaj maga számolta fel az ágak nagy részét.

örcsök Ernő elmondta, még áprilisban nyeste le egy alvállalkozó a villanyvezetékekre nyúló diófaágakat a település több utcájában, így náluk is. Már szeptember van, de még mindig a porták előtt vagy az árokban hevernek a gallyak.A szomszédjához hoztak a napokban tüzelőt, amelyet csak másnap akart behordani, még el sem kezdte, már itt voltak a közterület-felügyelők.– Bezzeg az áramszolgáltató által levágott, elszáradt ágak még mindig a Kökörcsin utcai árokban hevernek. Áprilisban zajlottak a munkálatok, akkor azt ígérték, két héten belül elszállítják ezeket – magyarázta Ernő.A Csoki becenéven bemutatkozó, az utcában lakó férfi elmondta, két hónapja látott aprítógépet dolgozni Alsóvároson, de ide még nem értek. – Nincs gazdája ezeknek. Az biztos, hogy a Démász vágatta le a gallyakat, amelyek a vezetékre lógtak – magyarázta. Ernőt az bántja, hogy a háza előtti árkot teljesen telepakolták a gallyakkal. Ha egy nagyobb felhőszakadás jön, nem tud a víz elfolyni. Ráadásul az ágak a bejárójára is benyúlnak, már arrébb pakolta őket, hogy tudjon közlekedni.– Amott a sarkon is volt egy nagy kupac, a tulajdonos megunta, és elvitt maga egy fuvart, de az ő portája előtt is van még bőven – mutatja Csoki. A településrész többi utcáján is otthagyták a levágott faágakat, például a bölcsőde előtti részen.Megkerestük a szolgáltatót, miért tart fél évig a gallyak elszállítása. Az NKM Áramhálózati Kft.-től azt a választ kaptuk, hogy a gallyazással megbízott alvállalkozók ütemterv szerint végzik a munkát, ám gyakran előfordul, hogy parkoló autók miatt nem férnek hozzá az ingatlanok előtti fákhoz. Így át kell ütemezni a munkát, ami természetesen a gallyak elszállításának menetrendjét is felboríthatja. Így történt ez Szeged-Szentmihály területén is több utcában. Az NKM Áramhálózati Kft. tájékoztatása szerint a gallyazást végző alvállalkozó a napokban elszállította a korábban levágott gallyakat.