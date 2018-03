Fél évszázad után megújul a szegedi jogi kar épülete

A szegedi nagy árvíz után épült, eredetileg polgári leányiskolaként működő intézmény 1963-as részleges felújítása és bővítése során az épület eredeti kupolája és toronyszobája is eltűnt. A városképi jelentőségű épületet 653 millió forint kormányzati támogatásból modernizálják.



– A felújítás során az eredeti állapot sziluettjét idéző épületet alakítunk ki, műszaki fejlesztésekkel, energetikai korszerűsítéssel. Cél az épület műemléki-történeti rekonstrukciója, így visszaállítjuk a látványos kupolát, a toronyszobát és az oda vezető csigalépcsőt. A visszaemlékezések szerint a szoba egykor társas összejöveteleknek, kártyapartiknak adott helyet, a jövőben is nyitott helyiségként funkcionálna az oktatók és a hallgatók számára. A tervek szerint a támogatásból az épület udvarát üvegtetővel fedik be, így egy átriumos közösségi tér jöhet létre. Teljesen megújul a pinceszint is: itt egy 130 férőhelyes előadótermet, egy klubhelyiséget és több munkaszobát alakítanak ki. A fejlesztések révén modern energetikai rendszerekkel ellátott hallgatói és oktatási terek jönnek létre – fogalmaz Balogh Elemér, a kar dékánja.



Jelenleg az előzetes munkálatokat végzik, várhatóan tavasszal lezajlik az épület műszaki állapotfelmérése, június végére pedig lezárul a hatósági engedélyeztetési eljárás is. A kivitelezői pályázatot ősszel írhatják ki, a tényleges munkálatok legkorábban az év végén kezdődhetnek.



A felújítás egy-másfél évet vesz igénybe, így 2020-ra már a megújult épület várhatja a hallgatókat.