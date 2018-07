Fél pár cipővel is tudni kell a színpadon végigvonulni - külföldön is kipróbálná a modellkedést Eszter

Jó társaság alakult ki a szépségverseny résztvevői között, hiszen sok időt töltöttünk együtt, így kevésbé fogtuk fel rivalizálásként a döntőt.

Külföldön is szívesen kipróbálná a modellkedést Boruzs Eszter.

– Előfordul, hogy valaki a vonulás során elhagyja a fél pár cipőjét vagy elcsúszik az öltözéke. Ilyenkor nem szabad kétségbeesni, ugyanúgy mosollyal, természetesen viselkedve kell végigvonulni. Sokéves rutinnal megtanulható, hogyan kell jól reagálni az ilyen helyzetekben.

– A versenyzőkkel felkészítő táborban töltöttük együtt a versenyt megelőző napokat – meséli Boruzs Eszter, a 18 éves szegedi modell, aki második helyezést ért el nemrégiben, a szanki 10. Méz- és Meggyfesztivál szépségversenyén. – A június végi döntőt intenzív időszak előzte meg: a verseny tánckoreográfiáját reggeltől késő estig gyakoroltuk, hogy lehetőleg tökéletesen sikerüljön a színpadi szereplésünk.A szépségversenyeken általában a tánctól tartanak a legtöbben, a vonulástól kevésbé. Mivel a szanki döntőben a koreográfia elején legelöl szerepeltem, tudtam, hogy nem szabad elrontanom a lépéseket – mondta Boruzs Eszter.– Nagyon meglepődtem, hogy végül a dobogó második fokán végeztem, ezzel bejutottam az idei őszi Miss Alpok Adria Csongrád megyei döntőjébe is. Emellett a különdíjat is megnyertem – egy bulgáriai nyaralást. Erről az eredményhirdetés pillanatában értesültem, ezért sok meglepetést tartogatott a verseny – mesélte a szegedi modell.Mint minden megmérettetésen, itt is fontos a lélekjelenlét, hiszen gyakran előfordulhatnak kisebb-nagyobb bakik, amikor a versenyzőknek improvizálniuk kell.Fontos, hogy mindig mosolyogjunk, és próbáljunk meg egyedien viselkedni, amivel kitűnhetünk. Ha már a sokadik versenyző vonul ugyanazzal a testtartással, hasonló arckifejezéssel, az unalmassá válhat a közönség és a zsűri számára – hangsúlyozta Boruzs Eszter.– Szeretnék a jövőben még többet foglalkozni a modellkedéssel. Jelenleg a volt Ságvári-gimnáziumban tanulok, és több lehetőséget is elképzelhetőnek tartok. Tervezek továbbtanulni egyetemen, de ha lehetőséget kapok a modellpályán, akár külföldön is szívesen tanulnám a szakmát. Ebben az esetben az egyetemi tanulmányaimat későbbre halasztom – mondta Boruzs Eszter.