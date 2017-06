Felavatták a dorozsmai tájházat

Fotó: Frank Yvette

A kiállítás anyaga Deli Albin és családja magánygyűjteményéből áll, amelyet a gyűjtő a nagyközönség rendelkezésére bocsátott, a többi helytörténeti jelentőségű tárggyal együtt. A tájházat a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület avatta fel citeraelőadással, és az egyesület elnöke, Blazovich László beszédével.– Ilyenem nekem is van még otthon – mutatott a sparheltra a tájházban az egyik látogató. A felavatott épület helyiségei között konyha és tisztaszoba is van, illetve olyan eszközöket láthatnak a látogatók, mint például a vályogvető, régi palacsintasütő, bölcső, de még parázzsal működő vasvasaló is van a gyűjteményben.