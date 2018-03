Félbehagyta a munkát, és eltűnt a kivitelező

A munkák egy részét elvégzik az alapítvány munkatársai, de sürgős lenne a befejezés. Fotó: Török János

– Két hete telefonon sem tudjuk elérni a kivitelezőt: nem veszi föl vagy kinyomja a telefont. Ezért a múlt héten kénytelenek voltuk küldeni neki egy felszólító levelet is, amelyben figyelmeztettük, ha nem fejezi be a munkát, följelentjük – mondta el Rácz Anett , a Mátrix Közhasznú Alapítvány elnöke, amikor körbevezetett bennünket a Centerke Adományozó Központ továbbra is felújítás alatt álló új helyén.Mint megírtuk (2017. október 10.: Novemberben új helyen nyit ki a Centerke ), a széles körű karitatív munkát végző szervezet kinőtte a központ korábbi, 16 négyzetméteres helyiségét a Belvárosi híd lábánál, az Eper-házban. Ezért a Tisza Lajos körút és a Dózsa utca sarkán üresen álló IKV-s bérleménybe egy nagyobb, 90-100 négyzetméteres helyre terveztek átköltözni, ahová beférnek a ruházati, tárgyi és élelmiszer-adományok is, és ahol azok szétosztását is meg tudják oldani.Az egykori üzlethelyiséget azonban előtte föl akarták újítani, és a nagy belmagasságú ingatlanban galériát kialakítani – ehhez bíztak meg egy vállalkozót. A munkák jelentős részét a kivitelező elvégezte, azonban a galéria egy 2-3 négyzetméteres részén továbbra is egy jókora lyuk tátong, és a szerkezetet tartó fémelemek egy része is hiányzik. Egyes helyekre ráférne még némi kőműves-, ács- és burkolómunka is. A villanyszerelési feladatokat megoldották az alapítvány munkatársai, akik ottjártunkkor éppen gletteltek és takarítottak.– Igazából nem értjük. A kivitelező munkaeszközeit és az anyagokat is itt hagyta. Ő maga mondta, hogy nagyjából 5-6 órányi munka van még hátra, mégis hónapok óta hiteget bennünket. Először úgy volt, hogy legkésőbb november közepére befejezik, aztán lett belőle december, majd január. Az egyik kollégámnak hetek óta először most küldött egy sms-t, amelyben betegségére hivatkozik, és azt ígéri, mindenképp befejezi a munkát – mondta Rácz Anett.Az alapítványnak 2,3 millió forintba került eddig a galériabeépítés, amelynek nagy része anyagköltségre ment el, de 500 ezer forintról csak átvételi elismervényt adott a kivitelező, a végső elszámolás hátravan. Miközben pedig az adományozó központ új ingatlana jelenleg használhatatlan, a havi 110 ezer forintos bérleti díjat és a rezsit fizetniük kell.Az adományokra ugyanakkor nagy szükség lenne: napi 3–6 segítségkérő telefont kapnak családoktól, és a fölajánlott nagy mennyiségű adományt is csak szűkös irodahelyiségükben tudják tárolni. A Centerke évente több mint 10 ezer családot, rászorulót támogat lakossági segítséggel, mindenféle normatív támogatás nélkül.– A lehető leghamarabb szeretnénk megnyitni, úgyhogy vagy az eddigi kivitelezővel, vagy máshogy, de mindenképp befejezzük a munkát – mondta az alapítvány elnöke.