Felborították a rendet az új buszsávok

– Szabályos, de nem életszerű. Lemértem, a tiltótábla 3,6 méter magasan van – mutatja Himer András olvasónk. Fotók: Karnok Csaba

– Szabályos, de sehogy sem életszerű – mutatja az új forgalmi rendet az újszegedi Fő fasor Temesvári körúti csatlakozásánál Himer András. Alapjában az változott, hogy különválasztották a körútra kanyarodó buszok és az autók sávját. Emiatt a körútról jövők sávja is és a másik kettő is jelentősen leszűkül. Vagyis ha a záróvonal ellenére leparkol vagy csak megáll valaki az út szélén, olvasónk szerint nagyon balesetveszélyes helyzetet okoz.Van ugyan várakozni tilos tábla a Fő fasor elején, de túl magasan. Emiatt a kanyarodó autósok biztosan nem veszik észre, legfeljebb a ligetből érkező gyalogosok a körút túloldaláról. Ráadásul a közeli autóbejáró feloldja a tiltást, utána már megállni és parkolni is szabad. Ezt a KRESZ-táblát olvasónk lejjebb tetetné, és a bejáró után megismételné, hogy elkerüljék a balesetveszélyt.

Tudta?



Szeged több pontján változik a napokban a forgalmi rend a Fő fasoron és a Szentháromság utcán kívül. 1.: Újrarajzolták a sávokat a Belvárosi híd újszegedi hídfőjében, több helyet kaptak a buszok, trolik. 2.: A Kálvária sugárút nagykörúti szakaszán a kifelé haladó sávban megszűnik a jobbra kanyarodási lehetőség. 3.: A Székely sor sportuszoda melletti részén külön kanyarodósávot kaptak a balra, a körútra kanyarodók. 4.: A Budapesti körút József Attila sugárúti torkolatánál több hely jut a sugárútra kanyarodóknak. 5.: A dorozsmai Szent János térnél a Széchenyi utcai kanyarodósávot húzták hosszabbra mindkét irányban. A polgármesteri hivatal közlekedési szakemberétől megtudtuk, az átmeneti időszakban fokozott rendőri és közterület-felügyelői ellenőrzésre kell számítani ezekben a csomópontokban.

Ugyanígy a buszközlekedés gyorsítása a célja a Szentháromság utca Bécsi körúti kereszteződésénél átfestett sávoknak. Olvasónk úgy látja, az a csomópont azért lett veszélyes, mert a Szentháromság utcai megállópárhoz beálló buszoktól annyira leszűkül az utca, hogy csak egy autó fér el, emiatt gyakran feltorlódnak az autók a körúton, elzárva a körforgalmat. Megnéztük, az utca elején csak forgalmi változásra figyelmeztet a tábla. A megálló után viszont megtiltja a parkolást – hasztalanul.Hogy mennyire nem számít a megállni és várakozni tilos tábla, arra jellemző példa a Szentháromság utca Mátyás téri vége. Az utca elején megállni tilos figyelmeztet, a buszmegálló után reggel 7 és 8 óra között várakozni tilos érvényes. Ennek ellenére a Karolina-iskolához igyekvő autós szülők reggel és délután folyamatosan feltartják a forgalmat, és nemcsak az autóstársakat, hanem a buszokat is.Megkérdeztük a két átrajzolt csomópontról a polgármesteri hivatal fejlesztési irodájának munkatársát. Frankó János felidézte, a KRESZ szerint a záróvonal mentén általánosságban tilos parkolni, nem kell hozzá meg tiltótábla sem. Magyarul csak a szabályokat kellene betartani, és lehetne közlekedni.