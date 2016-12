Feleannyi bringát lopnak, mint öt éve

Még így sem biztonságos. Fotó: Frank Yvette

Öt év alatt nagyjából a felére csökkent a bejelentett biciklilopások száma megyénkben. Míg 2012-ben közel 1200 kerékpárt loptak el a megyében, idén november végéig csak 530 eltűnéséről szerzett tudomást a rendőrség.A kedvező változásnak főleg az az oka, hogy a térfigyelő kamerák széles körben elterjedtek az elmúlt években, amelyek nemcsak a tolvajok megtalálását segítik, de a bűncselekmények megelőzésére is alkalmasak: ahol meglátják a tolvajok, onnan ritkábban próbálják meglovasítani a kétkerekűeket. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon úgy látják, speciális bűnmegelőzési kampányuk is hatékony, amelyben szakemberek havonta egy héten át egy-egy információs ponton tippeket adnak a civileknek, hogyan kerülhetik el a lopásokat.

Nagyban segíti az ellopott bringák megtalálását a www.bikesafe.hu oldalon elérhető BikeSafe program is, amelyben a biciklisek a rendőrség adatbázisában regisztráltathatják saját drótszamarukat, megadva annak típusát, vázszámát, színét, sérüléseit és más egyedi azonosító jegyét, illetve fotóját. Erre a regisztrációra már a feljelentéskor érdemes hivatkozni – javasolják a megyei rendőrök.A megyei számok azt mutatják, a járási rendőrkapitányságok illetékességi területének többségében jelentősen visszaesett a bejelentett lopások száma. A szentesi körzetben nagyjából ugyanannyit, a kistelekiben kicsit több bringát lovasítottak meg idén, mint öt éve. Megkérdeztük azt is, a felderítési mutatók hogyan változtak az elmúlt években, erre azonban nem kaptunk választ.

Tippek



1. Mindig lakatoljuk le a biciklit, akkor is, ha csak öt percre szaladunk be valahová!

2. A kerékpár lezárásához használjunk erős, vastag láncú vagy komolyabb U lakatokat, még ha azok drágábbak is! A tolvajok elsősorban azokat a bicikliket keresik, amelyeket vékonyabb vagy egyszerű számzáras lakattal zártak le.

3. Hosszabb „parkolás" esetén mindent, ami mozdítható a bicikliről, vigyünk magunkkal!

4. Még lezárva se tároljuk a kerékpárt a lépcsőház folyosóján, pincéjében! A lezárt folyosó sem jelent különösebb akadályt a tolvajoknak. A bicikliket zárható kerékpártárolóban célszerű elhelyezni!

5. Jegyezzük fel biciklink egyedi azonosítóit, amelyekről érdemes fényképet is készíteni. Ezen adatok segíthetik a felderítést és a kerékpárok visszaadását a tulajdonosoknak.