Felejtse el a sorban állást: éjjel-nappal megvehetjük a közlekedési bérletünket

Még öt április közepéig



A buszmegállóba telepített Mars téri bérletautomatát a tervek szerint csütörtökön emelik a helyére. Másik négy automata pedig április közepéig kerülhet a nagyállomásra, az Anna-kúthoz, a Víztorony térre és a Hont Ferenc utcai végállomásra. Később még kettőt helyeznek ki a plázához és az újszegedi ligethez.

Egy uzsonnázó nő méregette tegnap kora délután a pénteken helyére emelt új bérletváltó automatát az Aradi vértanúk terén – de nem vásárolt belőle. Viszont többen álltak sorba a megállótól 15 méterre lévő bódénál, hogy a hónap elején bérletet vegyenek. Itt hívtuk fel a figyelmét Horváth Boglárkának, hogy sorban állás nélkül is tud bérletet venni a szomszédban álló automatából. Aztán rábeszéltük, hogy próbálja meg – mi is ott vettük a sajátunkat.– Láttam, hogy új a külseje, de akármikor próbáltam korábban, sosem működött egyetlenegy sem – magyarázta a Szegeden tanuló pesti hallgató, miért nem az automatából vásárol.A robusztus gép jól olvasható érintőképernyőjén először kiválasztjuk, milyen típusú jegyet vagy bérletet szeretnénk vásárolni. Ha bérletet veszünk, kéri az igazolványszámunkat, amit rányomtat a szelvényre. Ezért például felmutatóra szólót nem tudunk belőle venni. Aztán eldöntjük, hogy készpénzzel vagy kártyával fizetünk. Boglárka egy új ötezrest csúsztatott a nyílásba, majd a gép kétszer megforgatta és kiköpte a bankjegyet, mire aztán harmadszorra elfogadta.A bérlet mellett a visszajárót is megkapta a fiatal hallgató. Azt mondta, Pesten figyelni kell, mert valamelyik gépből nem lehet kivenni a visszajárót a trükkös csalók miatt. Egy-másfél perc volt a vásárlás. – Na, ezt biztosan fogom használni! – jegyezte meg elismerően. Azon viszont meglepődött, hogy az automatás bérlet csak méretében azonos a hagyományossal, egyébként teljesen máshogy néz ki.Nekünk talán két-három percbe is beletelt, mire elolvastuk és kiválasztgattuk az opciókat, és bankkártyával fizettünk. Ehhez – a fizetési mód kiválasztása után – elég volt a kártyát a leolvasóhoz érinteni, majd a PIN-t bepötyögni. A kiadott bérlet sorszámán azt is láttuk, péntek óta mi vettük a 196. automatás változatot. Számlát viszont nem ad a gép, csak egy vonaljegy méretű blokkot a vásárlásról. Aki áfás számlát is szeretne kapni a vásárlásról, annak az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálatán kell érte sorban állnia.