Felelősség és innováció a lézerközpontban

Mindez a gyakorlatban úgy történt, hogy az ELI két szakembere 12 héten át társadalomtudós jelenlétében végezte kutatását úgy, hogy egy-egy munkafolyamatot több szempontból közösen elemeztek.



Az egyik kutató, Pápa Zsuzsanna szerint a módszer markánsan rávilágított arra, mennyire fontos, hogy egy tudós több nézőpontból is lássa a saját kutatását és annak hatásait, illetve ezt beépítse a gondolkodásába. A munkában részt vevő másik szakember, Tóth Szabolcs elmondta, a kutatás során akár egy jelentéktelennek tűnő döntés is nagy hatással lehet a környezetre, és érdemben befolyásolhatja más emberek munkáját.



Általánosságban elmondható, hogy a módszer eddig dokumentált eredményei alapján a kutatók környezeti, társadalmi, gazdasági, pszichológiai, filozófiai és etikai értelemben is megfontoltabb döntéseket hoznak, ezáltal felelősségteljesebbé is válnak. A program az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.