Felépült az óriásszínház a Dóm téren, egy hét múlva indul a Szabadtéri - galéria, videó

Pontosan egy hét múlva elindul a nyár egyik legismertebb hazai programsorozata, a Szegedi Szabadtéri Játékok – a Dóm téri színpadon már felépült a Tosca díszlete.Herczeg Tamás, a fesztivál igazgatója elmondta, hogy a visszajelzéseknek megfelelően több kiszolgálóegységgel és épített női mosdóval állnak közönségük rendelkezésére. A jegyértékesítést és a beléptetést az Oskola utca felől előrébb tolták majdnem a Somogyi utcáig, valamint a Vitrin és a Katedrális étterem is csatlakozott a szolgáltatóegységekhez. Utóbbi ad helyet az extra szolgáltatásoknak. Az árkádok továbbra is a nézők területe marad, ezentúl már a dóm szabadon hagyott „színpadán" is sétálhatnak. A női illemhelyek problémáját a Vitrin étterem alatti 18-20 mosdó oldja meg az idei évadban.Az egyedülálló méretekkel bíró színpadon már felépült Bartha József Puccini Toscájához tervezett díszlete: a fekete-fehér, félköríves teret több mint tíz robotkamerával veszik majd az előadás közben, és élő kivetítéseken közelről megmutatják a művészek arckifejezését – többek között a zuhanó Toscáét is.Még mielőtt az énekesek belakták volna a Dóm teret, tegnap délután az érdeklődők bejárták a szabadtéri színpadát, nézőterét és a kulisszákat, majd élő Tosca-logót alkottak a játszóhelyen.A június 30-i és július 1-jei opera-előadások és a hozzá járó Ajándékkoncert-jegyek értékesítéséről Herczeg Tamás azt nyilatkozta, a terveiknek megfelelően állnak, és minden produkciót egybevéve megközelítik, esetleg el is érik a tavalyi rekordbevételüket.