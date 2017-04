Feleségeknek veszik poénból a vörös csillagot

Fotó: Frank Yvette

– Ez hozzátartozik Magyarország történelméhez. Kár megtagadni vagy letagadni – mondta Zsadányi Attila. A férfi a Cserepes sor régiségpiacán árult szombaton relikviákat. Többek között számos vörös csillaggal ellátott plakettet és kitűzőt kínált eladásra, de olyan jelvénye is volt, ami maga a régi rendszer szimbóluma. Ilyen például a Kiváló dolgozó elismerés, amelynek kis lapra vésett szövege felett csak a fémből készült vörös csillag látható. A piacon sokan sokféle régiséget árultak, de a szocializmus jelképeire ezen a napon csak Zsadányi Attilánál leltünk.

Azért kutattunk e relikviák után, mert a nagy vihart kavaró lex Heinekenben a beterjesztő Semjén Zsolt és Lázár János miniszter azt mondta, hogy a vörös csillag kereskedelmi forgalomban való használatát szigorúan büntetni kellene. A javaslat már Brüsszel előtt van, megküldték az Európai Bizottságnak egy úgynevezett notifikációs eljárásra, ami fél évig is eltarthat, így nincs napirenden a visszavonása, bár az ügy kirobbantója, a palackjait vörös csillaggal áruló Heineken és a Csíki Sör gyártója megállapodott a jogvitában. Kovács Tamás világbajnok, valamint kétszeres olimpiai bronzérmes vívó már visszaadta a Munka Érdemrend arany fokozatú kitüntetését, mert azon vörös csillag található. A sportoló ezzel a kormány vörös csillagot tiltó törvényjavaslata ellen tiltakozott, mondván lemond a kitüntetésről, mivel nem szeretne két év börtönbüntetést kapni.– Én sosem voltam párttag, mégis kaptam vörös csillagos kiváló érdemrendet. Ha valaki jól dolgozott, a főnöke terjesztette fel rá. Ez nagyon nagy elismerés volt, így nem csoda, ha a mai napig keresett a vásárlók között. Nem is drága, 500-1000 forint darabja. Legtöbben a kiváló dolgozós kitűzőket poénból vásárolják a feleségüknek. Persze van, ami többe kerül, ha például sztorija van egy darabnak. Az egyik vörös csillagos plakettet Sipos Mihály, a szegedi Délép volt igazgatója kapta, ehhez a tanúsítványom is megvan. Én úgy értelmezem a szimbólummal való kereskedést, hogy mondjuk nem szabad nagyszámú tömegnek ezzel a jellel tüntetni valami ellen, de ha én egyedül leülök ide a székemre egy vörös csillagos sapkában, és ilyen holmikat árulok, azzal nem követek el semmi rosszat – magyarázta Zsadányi Attila.