Felfedték az Úrhatnám polgár kulisszatitkait - galéria

Közönségtalálkozón vettek részt az Úrhatnám polgár színészei, valamit a rendező, Herczeg Tamás és a dramaturg, játékmester és dalszerző Oláh-Horváth Sára. A Moliére-darabot pénteken mutatták volna be a REÖK Szabadtéri Színpadán, viszont a nagy érdeklődés miatt a csütörtöki főpróbára is lehetett jegyet venni. Így négy alkalommal játsszák majd a 347 éves komédiát. – Jourdain nem tudja elfogadni magát, a saját helyzetét, ebből adódik a probléma és a komikum is – avatta be a közönséget Oláh-Horváth Sára.Herczeg Tamás szerint mindannyian Jourdainek vagyunk az életünk egyes pillanataiban – a gazdag polgárt egyébként Balog József alakítja majd. A jelmezek kapcsán egy kis kulisszatitkot is elárultak. Mindegyik karakterben és ruháikban akad valami állatszerű. Sorbán Csaba jelmeze mellé még élő állat is jár: egy vadászgörény.A Cléonte-t alakító Barnák László szerint nagyon látványosak a jelmezek, amelyeket Jeremiás Bianca tervezett. – Ebbe az állatkertbe akarok én, Jourdain bekerülni – viccelődött Balog József. Azonban fontos, hogy az állati motívumok mellett előkerülnek a maszkok is, viszont ezek milyensége titok marad az előadásig.– Nem egy hagyományos szövegről van szó, a súgónak is nehéz a dolga – szögezte le Parti Nagy Lajos fordítása kapcsán Kosztolányi József, Covielle alakítója. A rendező elárulta, hogy azért ezt a szöveget választotta, mert nem mindennapi. Kíváncsi, hogy erre a kortárs darabra hogyan reagál a közönség. – Higgyék el, hogy érdemes megnézni a darabot! Mi megpróbáltunk hozzátenni Parti Nagy Lajos szövegéhez, meglátjuk, mi sül ki belőle – mondta útravalónak a filozófust alakító Jakab Tamás.