Félidőben a liget fejlesztése - Épül a szabadtéri színpad és a Liszt Ferenc sétány

Februárban indult az újszegedi Erzsébet liget felújítása: a Zöld Város Program keretében mintegy egymilliárd forint értékű fejlesztést hajtanak végre. A kivitelezést két cég végzi konzorciumban, a Genév Kft. a magasépítési munkákat, az Alapközmű Kft. az utakat építi a 17 hektáros területen.A burkolatok alatt a közműveket is kicserélték, vagy újakat építettek. Szabó János, az Alapközmű Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, több ivókutat is kiépítenek, emellett az öntözővíz-hálózat és a két meglévő szökőkút gépészeti felújítása is megtörténik. Új közvilágítási hálózatot is telepítettek a fősétányon és a futókörben, ide biztonsági kamerákat is tesznek majd.– Aminek a földbe kellett kerülnie, az már ott van, vagyis a bontáson már túl vagyunk, és a közművezetékek is a helyükön vannak. Most a látványos munkák vannak hátra – mutatott a Liszt Ferenc sétányon az ott dolgozó két markolóra Goóg László építésvezető. Itt a kerékpárosok türelmét kérik, akik eddig keresztülhajthattak a ligeten. Múlt csütörtök óta a sétány teljes területén dolgoznak nagy munkagépekkel, így a bicikliseknek is kerülniük kell szeptemberig. Érdemes majd türelmesnek lenniük, hiszen a sétány egyik oldalán kerékpárút épül kétirányú forgalommal. A fősétány aszfaltos marad, itt kialakítanak egy 800 méteres futókört, ám a cél, hogy rendezvényeket is tarthassanak a liget közepén, ezért van szükség aszfaltos felületre. A másik futópálya másfél kilométer hosszú lesz, és rekortánborítást kap majd.A ligetben vannak olyan részek, amelyek már elkészültek, ilyen a két sportpálya is, amelyekre új beton került. A kerékpáros és gördeszkás játékelemeket is felújították, ezek még műhelyben vannak. – A megyei jogú városok pályázhattak erre az uniós forrásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében, a ligetre jócskán ráfért már a felújítás. Ráadásul a szabadidős sportolásnak ad majd ez helyet, többek között a futó- és sportpályákkal – hangsúlyozta B. Nagy László országgyűlési képviselő.A régi kertmoziban a Genév Kft. munkatársai végzik a munkát, itt újul meg a szabadtéri színpad. A három vasbeton világítótornyot elbontották, felújítják a mosdókat, a büfét, jelenleg ezek vakolása és a nézőtér építése zajlik. Szabó Jánostól azt is megtudtuk, a projekt Zöld Város jellege miatt mindent újrahasznosítanak, így a kis ösvényekre a korábban felbontott beton kerül feldarálva. Majd erre mulcsot tesznek, a szélét pedig a már korábban lebontott szegélykövek díszítik majd. A liget régi padjai is visszakerülnek felújítva, bár nem az eredeti helyükre. A fősétányra modernebb padokat helyeznek majd ki. A munkálatok várhatóan októberben fejeződnek be.