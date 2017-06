Feljelentették, most ő is feljelentést tett: üres lakás után is fizetett szemétdíjat, mégis pórul járt

Kártérítést akar



Ménesi Margit kedden este ismeretlen személy ellen tett feljelentést a rendőrségen. Kérte az eljárás megindítását, az elkövető felkutatását és az okozott kár megtérítését – mutatta a hivatalos papírt.

Ménesi Margit reméli, hogy a rendőrség vagy a bíróság megtalálja azt, aki miatt megalázó módon kellett bizonygatnia a környezetgazdáknál, hogy nem az édesanyja lakásában él. Fotó: Karnok Csaba

– El nem tudom képzelni, hogy merő rosszindulatból ki jelentette be azt a valótlanságot a környezetgazdálkodásnál, hogy édesanyám lakásában én és a gyerekeim élünk, és szemetet termelünk benne – mondta Ménesi Margit. A szegedi nő nemrég kapott felszólító levelet a társaságtól, hogy a tudomásukra jutott információk miatt fizessen be a közös képviseletnek 9519 forint elmaradt szemétdíjat, és további 1400 forintot azért, mert már nem csak a nő édesanyja él a lakásban. Margit anyja tavaly augusztus 10-éig lakott egyedül a Pentelei sor egyik tízemeletes panelházának kilencedik emeletén. – Ekkor került be a kórházba, ahonnan egy otthonba vittük. A Pentelei sori lakás évek óta az én nevemen van, de anyukám élt egyedül benne. Ezért is fizetett mindig 1400 forintot hulladékszállításért a közös költségbe beépítve. Az összes közüzemi számla a mai napig a nevére jön – magyarázta Margit. Bár anyukája már hónapok óta egy otthon lakója, Margit nem mondta fel a szemétszállítást.– Sok lomot halmozott fel a lakásban. El akartam kerülni, ha valaki látja, hogy szemetet viszünk le, ne gondolja, hogy ingyenesen vesszük igénybe ezt a szolgáltatást. Ráadásul anyut is bármikor hazahozhatjuk ide újra az otthonból. Ezért is volt mellbevágó, hogy valaki valótlan bejelentést tett a lakáshasználatról. Én a Gergely közben élek, ott is fizetem a szemétdíjat. Négy napja kell rohangálnom a környezetgazdákhoz, hogy bizonyítsam számlákkal az ártatlanságomat. A gáz-, a villany-, a hideg- és melegvíz-számlákat kérték be, hogy lássák: mennyi volt az elmúlt hónapok fogyasztása. A baj csak az, hogy a gáz- és a villanyszámla átalánydíjas, amit az előző évi fogyasztás alapján számláznak ki. A kért vízszámlákat tudtam bemutatni, melyek szerint tavaly augusztus óta meleg vízből 1, hideg vízből 2 köbméter fogyott. Nálam havonta megy el 5 köbméter meleg és 6 köbméter hideg víz. De ezt a két számlát nem találták elég meggyőzőnek – dühöngött Margit. Körbevezetett a szemlátomásra valóban nem használt szoba-konyhás panellakásban.

– Csináltattam egy tisztasági festést, akkor fogyott el az a néhány köbméter víz. Ezután egyszer beindítottam a mosógépet, mert festékes lett néhány textília. De szörnyű, hogy ilyen apró részletekbe kell belemenni ahhoz, hogy valaki az ártatlanságát bizonyítsa – magyarázta. Gyerekei külföldön élnek, lánya ugyan nemrég jött haza hosszabb időre Svájcból, aki bár szintén a Pentelei sori lakásba van bejelentve, de ő is a Gergely közben tartózkodik. Az elmúlt napok megaláztatása annyira megviselte, hogy azt mondja: inkább kifizeti ezt a közel 11 ezer forintot a szemétszállításért, mert belefáradt abba, hogy igazát bizonygassa.Szegeden a jogszabályi változások miatt megszűnt a nyugdíjaskedvezmény. Helyette az egyedül élő ingatlantulajdonosoknak lehetőség nyílt 60 literes gyűjtőedény igénybevételére, illetve társasházi lakásoknál a kedvezményes edényméretnek megfelelő díjfizetésre – tudatta a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A kedvezményes edény igénybevételének feltétele az önkormányzati igazolás. – Ezt a kérdéses ingatlanra az ügyfél megszerezte, de az önkormányzat visszavonta, mert az ügyfél bejelentett címe tavaly augusztus 10-étől a Kálvária sugárúti idősek otthona lett, így a Pentelei sorra igénybe vett 60 literes edény a lakás használatától függetlenül jogszerűtlen volt – közölték. A kedvezményes edények használatának jogosultságát a társaság folyamatosan ellenőrzi. A Pentelei soron is ez történt, és az ott lakók szerint Ménesi Margit anyjának lakása lakott.A hulladékgazdálkodás ügyvédje elmondásuk szerint Ménesi Margitnak kétszer írt, hogy csatoljon közüzemi számlákat kérelméhez. A nő – ahogy ő is mondta – csak a vízhasználatról kiállított igazolást tudta csatolni, amelynek alapján nem tudták a kérelmét elbírálni. A megfelelő igazolások becsatolása esetén a vita gyorsan lezárható lenne – tudatta a hulladékgazdálkodás.