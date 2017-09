Felkorbácsolta az indulatokat a bulinegyed ügye: külön városrészt javasolnak a szórakozásra olvasóink

„Rettenetes, felháborító"



Csörög rovatunkba is sokan telefonáltak a környékről, egyikük, Frank Istvánné a Vitéz utca 17.-ből rettenetesnek nevezte a körülményeket. „Nem tudom, ki ad erre engedélyt, reggel a gyerekek iskolába, a felnőttek dolgozni mennének, de éjjel kettőig reng az egész környék. Felháborító. Ha véget ér a buli, nem mennek haza, hanem itt üvöltöznek. Már azon gondolkodunk, hogy aláírásgyűjtésbe kezdünk, mert ez tűrhetetlen" – mondta olvasónk.

A „buli" 99 százalékban a mértéktelen piálással az utcán ordítással szinonim. A nagy gyerekeket óriási erőkkel szoktatják az alkoholra az egyetemi élet részeként. Az utcai zsebből piálás tiltását nem tartatja be az illetékes szerv. Ezzel is generálva a hangoskodást az utcákon. Hamarabb büntetnek meg egy biciklist, mint egy ordítozó részeg csapatot.Lehet kulturáltan is italozni. Ha már bulinegyed, én egy konkrét városrészt húznék fel, ahol csak szórakoztatóegységek és kajáldák vannak. Egy darab lakóház sem. Ez megoldás lenne, amíg el nem kezdenek hazavánszorogni.Szerintem, kedves szegedi barátaim, időben kezdjétek megkövetelni a vezetéstől a szabályozást, az engedélyezések szigorítását, a zárórák betartatását, a helyszíni jelenlétet, a szabálytalan helyeken a büntetések bevasalását, az egy környéken kiadható összes befogadóképesség elviselhető mértékéig kiadott szórakozóhely-nyitási engedélyek maximalizálását, a nyitvatartások és zajszint egyértelmű szabályozását. Különben ugyanaz lesz, mint a pesti bulinegyed kerületeiben.Nem tudom, miből telik erre. Hiszen egyes médiumok szerint mérhetetlen szegénység és nyomor van az országban!Ahogy nézem, a hozzászólók jelentős része kolostorban nevelkedhetett, vagy legalábbis szigorú, szobafogságos szülői terrorban.